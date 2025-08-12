samsung dünyanın ilk mikro rgb led panelini duyurdu

Samsung, bugün düzenlediği bir etkinlikte dünyanın ilk mikro RGB LED televizyon panelini duyurdu. Premium televizyon sektörünü hedef alan yeni teknoloji, kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan televizyon tutkunlarını mest edecek bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte dünyanın ilk mikro RGB LED televizyon panelini duyurdu. Duyuru demosunda 115 inç boyutlu bir televizyon kullanan Samsung, premium televizyon sektöründe yeni bir sayfa açacağını iddia ediyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre yeni panel, 100 mikrometreden daha küçük boyutlu RGB LED'lere ev sahipliği yapıyor. Bu küçük RGB LED'ler, kırmızı, yeşil ve mavi renkler üzerinde hassas kontrol imkânı sunuyor. Bu da renk doğruluğu ile kontrastı iyileştiriyor. Hâliyle çok daha iyi bir görüntü kalitesi sunulmuş oluyor. Üstelik yeni mikro RGB LED panel, parlaklığı önleme desteğine de sahip. Böylelikle ortam koşulları ne olursa olsun pürüzsüz görüntüler sunulacak.

Yeni panel, yapay zekâ ile destekleniyor

Samsung'un yeni nesil televizyonlarında kullanacağı mikro RGB LED teknolojisi, yapay zekâ destekli bir motor ile destekleniyor. Şirket, bu yapay zekâ motoru ile hem görüntü hem de sesi en iyi şekilde optimize edecek. Samsung, bu teknoloji sayesinde bir içerikteki her karenin gerçek zamanlı olarak analiz edileceğini, tüm koşullarda en iyi görüntü kalitesinin sunulacağını ifade ediyor.

Samsung, yeni nesil panellerle donattığı televizyon modellerini ilk aşamada Güney Kore pazarına sunacak. Ardından ABD pazarına girecek televizyonlar, üçüncü aşamada küresel pazarlara açılacak. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği şu an için bilinmiyor. Bakalım Samsung, dünyanın ilk mikro RGB paneli ile premium TV pazarındaki payını ne kadar güçlendirebilecek...