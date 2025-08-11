Pazar araştırma şirketi TrendForce, en çok televizyon satan markaları açıkladı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, listenin ilk sırasında yer aldı. İşte en çok satan TV markaları...

Pazar araştırma şirketi TrendForce, küresel TV pazarına ilişkin bir çalışma yayımladı. Yılın ikinci yarısını kapsayan araştırma, dünyanın en çok televizyon satan markalarını gözler önüne sermiş oldu. Türkiye'de de çok popüler olan TV markaları, küresel pazarda da öne çıkmış durumda diyebiliriz.

TrendForce'un araştırması, küresel TV pazarında ufak bir büyüme olduğunu gözler önüne serdi. Bu bağlamda; sevkiyatlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 92,5 milyon seviyesine ulaştı. Ancak TrendForce analistlerine göre yılın ikinci yarısında daralma yaşanacak. Yıl sonunda ise pazar, 2024 yılına kıyasla yüzde 1,1 civarı düşüş gösterecek.

Dünyanın en çok satan TV markaları

Marka Satış Pazar Payı Samsung 16,55 milyon Yüzde 17,9 TCL 14,08 milyon Yüzde 15,2 Hisense 12,88 milyon Yüzde 14,9 LG 10,88 milyon Yüzde 11,8 Xiaomi 5,3 milyon Yüzde 5,8 Diğer 31,76 milyon Yüzde 34,3

Yukarıdaki tablo, dünyanın en çok satan TV markasının Samsung olduğunu gözler önüne serdi. Çinli teknoloji devi TCL ise listenin ikinci sırasında yer aldı. Burada dikkat çeken bir detay, TCL ile Hisense markalarının televizyon kategorisinde rüştünü ispatlamış LG'yi geride bırakmış olmalarıydı. Satışa sunduğu her ürünle dikkat çekmeyi başaran Xiaomi ise televizyon kategorisinde aradığını bulamıyor gibi görünüyor.