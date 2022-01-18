Samsung Exynos 2200 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Samsung, 2022 model amiral gemisi telefonlarına güç verecek yeni işlemcisi Exynos 2200'ü duyurdu. 4 nm üretim sürecinden geçen işlemci, AMD'nin RDNA2 mimarisine sahip Xclipse 920 isimli GPU'ya sahip. Exynos 2200, özellikle de mobil oyun tutkunlarını mest edecek gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte 2022 model amiral gemisi telefonlarına hayat verecek yepyeni işlemcisi Exynos 2200'ü duyurdu. 4 adet Cortex-A510, 3 adet Cortex-A710 ve 1 adet de Cortex-X2 çekirdeğine sahip olan işlemci, en çok da sahip olduğu dahili GPU ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira AMD, bu işlemci ile mobil cihaz dünyasına da resmen girmiş oldu.

Exynos 2200'de Xclipse 920 olarak isimlendirilen bir GPU yer alıyor. Bu GPU, 8K çözünürlükteki videoları 60 fps'te oynatabiliyor. AMD'nin RDNA2 mimarisine sahip olan GPU, oyunlarda da benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Samsung, Xclipse 920 ile ilgili detaylı bilgi vermemiş olsa da bu işlemcinin oyun performansının Exynos 2100'den birkaç kat iyi olacağını, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'in ise bu işlemci karşısında hayli zorlanacağını büyük bir rahatlıkla dile getirebiliriz.

4K çözünürlükte 120 Hz tazeleme oranı

Samsung'un 4 nm üretim sürecinden geçen yepyeni işlemcisi, 4K çözünürlükte 120 Hz tazeleme oranına imkan tanıyor. Kullanıcılar, 2K çözünürlükte ise 144 Hz tazeleme oranının akıcılığını deneyimleyebilecekler. 200 MP'ye kadar kameralara destek veren işlemci, 8K çözünürlükte 30 fps video çekimlerine müsaade edecek. İşlemcideki ISP isimli bir teknoloji ise 7 kamera sensörüne, bunlardan 4 tanesinin aynı anda çalıştırılmasına olanak sağlayacak. LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı desteği de Exynos 2200'ün yeni nesil teknoloji destekleri arasında yer alıyor. Yapay zeka, bu işlemcide aktif olarak kendini gösterebilecek.

Samsung, Exynos 2200'le ilgili tüm detayları vermekten kaçındı. Örneğin Exynos 2200'ün oyun, görüntüleme ve kamera testlerini henüz göstermedi. Ancak bu çok da önemli bir eksiklik değil. Zira şirket, çok yakın bir gelecekte 2022 yılındaki ilk amiral gemisi Galaxy S22 ailesi ile karşımıza çıkacak. Lansman, işlemcinin nimetlerini anlamamız için daha fazla bilgi sunacaktır.