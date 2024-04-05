Samsung, fotoğraf düzenleme uygulamasının nesne silme özelliğine Photoshop kullananların yakından tanıdığı "Manyetik Kement" aracını ekledi. Bu özellik, fotoğraftaki objeleri çok daha doğru şekilde silmenize olanak tanıyor.

Samsung’un fotoğraf düzenleme uygulaması “Photo Editor”, sunduğu özelliklerle kullanıcıların telefonlarından görselleri istediği şekilde düzenlemesini sağlıyordu. Uygulamada bulunan “Obje Silme” özelliği de istenmeyen nesneleri fotoğraflardan kaldırmanıza olanak tanıyordu.

Şimdi ise uygulamaya gelen yeni bir güncellemeyle bu özelliğe yepyeni bir işlev eklendi. Bu işlev, Photoshop kullananların yakından bileceği Magnetic Lasso, yani “Manyetik Kement” aracı. Özelliğin henüz geniş çapta kullanıma sunulmadığını belirtelim. Yakın zamanda herkese gelecektir.

Özellik, objeleri çok daha doğru bir şekilde silmenize olanak tanıyor

Obje silme özelliği, şimdiye kadar nesneleri kaldırmak için iki işlev sunuyordu. Bunlardan biri sizin tıkladığınız şeyi otomatik olarak seçen özellikti. Ancak bu, tam istediğiniz seçememenize neden olabiliyordu. Diğeri ise nesnelerin ana hatlarını çizerek seçmenizi sağlayan araçtı. Maalesef telefonda parmağınızla manuel seçim yapmak zor olduğu için bu da çok kullanışlı değildi.

İşte manyetik kement aracı, tam da burada devreye giren bir özellik. Araç, her iki özelliği birleştirerek çok daha doğru bir seçim yapmanızı sağlıyor. Siz istediğiniz nesneyi seçiyorsunuz, bu araç da otomatik olarak kenarlarına yapışmasını sağlıyor. Yani tıpkı Photoshop’ta olduğu gibi. Bu şekilde hem istediğinizi seçebiliyorsunuz hem de hata yapma şansınız minimuma iniyor.

SamMobile tarafından alınan bir ekran görüntüsüne yukarıdan ulaşabilirsiniz. Özelliği kullanmak da oldukça kolay. İstediğiniz görselde “Düzenleme” bölümünden “Araçlar” kısmına gidip ve obje silme özelliğini seçmeniz gerekecek. Bunun ardından ekranın sağ üst köşesinde manyetik kement aracını göreceksiniz.