Bazı Galaxy S23 kullanıcıları, One UI 6.1 güncellemesinin ardından parmak izi okuyucusunun çalışmadığını bildirdi. Gelen bilgilere göre telefon açıldığında parmak izi animasyonu gözükmüyor.

Samsung, bundan birkaç gün önce çok beklenen One UI 6.1 güncellemesini kullanıcılara sunmaya başladı. Yeni işletim sistemi sürümü, S23 serisi de dahil birçok cihaza yapay zekâ özellikleri Galaxy AI başta olmak üzere birçok yenilik getirdi. Ancak kullanıcılardan gelen geri bildirimler, şirketin güncelleme için biraz acele etmiş olabileceğini ortaya koydu.

Reddit üzerinden paylaşım yapan kullanıcılar, cihazlarındaki parmak izi tarayıcısında problem yaşadıklarını belirtti. Şikâyetlerin tamamı, Galaxy S23 serisi sahiplerinden geliyordu.

Parmak izi animasyonu gözükmüyor

Buradan ulaşabileceğiniz şikâyetlere baktığımızda sorunun birkaç kişide değil, geniş çapta yaşandığını anlayabiliyoruz. Hatta S23 FE’de bile sorun yaşadığını söyleyenler mevcut. Kullanıcılar, One UI 6.1’den önce böyle bir şey yaşamadıklarını belirtiyor.

Yaşanan sorunu biraz açalım. Gelen bilgilere göre parmak izi tarama simgesi telefonun ekranında gözükmüyor. Kullanıcılar, cihazı güç tuşu veya çift tıklama ile açtıklarında bu ikon ile karşılaşmıyorlar. Durum böyle olunca özellik kullanılamaz hâle geliyor çünkü parmak izi tarayıcısı bu şekilde çalışmıyor. Boş ekrana koyduğunuzda da bir şey gerçekleşmiyor.

Yorumlarda parmağı kaldırıp beklendiğinde sorunun çözülebildiği ifade edildi. Bir kullanıcı ise parmak izi animasyonunu kapatmanın işe yaradığını aktardı. Ancak diğer kullanıcılar bu sinir bozucu sorunu yaşamaya devam etti.

Samsung’dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin kısa sürede getireceği bir güncellemeyle sorunu çözeceğini tahmin edebiliriz.

Telefonun yavaş şarj olduğunu iddia edenler de var

Öte yandan bazı S23 ve Z Fold 5 kullanıcıları güncelleme ardından telefonun yavaş şarj olduğunu da iddia etti. Ancak bu sorunun One UI ile mi alakalı olduğu belli değil. Telefonların şarj hızı, farklı faktörlere dayanabiliyor. Örneğin pil seviyesi düşükken daha hızlı şarj oluyorlar, yüksekken yavaşlıyorlar. SamMobile tarafından yapılan testler de düşük şarjda cihazın hızlı şarj olduğunu ortaya koydu ve bunu destekledi. Yani şarj sorunu muhtemelen OneUI ile alakalı değil.