Samsung, Türkiye'de de Sudan Ucuza Sattığı 2 Telefon İçin Daha One UI 8'i Yayımladı!

Samsung'un Türkiye'de çok uygun fiyata sattığı iki telefon daha Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüne kavuştu. Henüz dağıtım aşamasında olan güncellemenin birkaç gün veya hafta içerisinde Türkiye'deki kullanıcılara ulaşması muhtemel.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 16 tabanlı arayüzü One UI 8'in dağıtımına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda; Güney Kore'den gelen yeni haberler, firmanın Türkiye'de de sattığı aşırı uygun fiyatlı telefonlarına One UI 8 güncellemesi sunduğunu gözler önüne serdi. Peki o telefonlar hangileri?

Samsung'un One UI 8 güncellemesi yayımladığı yeni telefonlar, Galaxy A06 ve Galaxy A07 oldu. Ülkemizde 6.000 ila 7.000 TL aralığında bulabileceğiniz bu modeller, artık Android 16 ile çalışacaklar. One UI 8 arayüzü ile kullanıma sunulan özelliklerin büyük bir bölümü, bu telefonlarda da aktif olarak deneyimlenebilecek.

Türkiye'deki kullanıcılar için eli kulağında!

Samsung'un Galaxy A06 ile Galaxy A07 için yayımladığı One UI 8 güncellemesi, ilk aşamada Tayland, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde tespit edildi. Tabii bunun bir süreç olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Yani Türkiye'deki Samsung Galaxy A06 ve Galaxy A07 kullanıcıları, bu güncellemeyi her an telefonlarında görebilirler. Bundan sonrası an meselesi diyebiliriz.

Bu arada; Samsung Galaxy A06 için yayımlanan One UI 8 güncellemesinin Eylül 2025, Galaxy A07 için yayımlanan One UI 8 güncellemesinin ise Ekim 2025 güvenlik güncellemelerine sahip olduğunu belirtelim. Galaxy A07 sahipleri, daha güncel güvenlik sorunlarına karşı koruma altına alınmış durumdalar.