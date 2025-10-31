Türkiye'de Çok Satan Uygun Fiyatlı Bir Samsung Telefona Daha One UI 8 Güncellemesi Geldi

Samsung, ülkemizde de çok satan uygun fiyatlı bir modeline daha Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini sunmaya başladı.

Samsung, bir süredir Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi güncellemesi One UI 8’i telefonlarında yayımlamaya başlamıştı. Son birkaç haftadır birçok farklı Galaxy telefona yeni güncellemenin geldiğini görmüştük. Son zamanlarda en uygun fiyatlı modeller için de dağıtım başlıyordu.

Şimdi ise bu konuda ülkemizdeki kullanıcıları da sevindirecek bir gelişme yaşandı. Güney Koreli teknoloji devi, Türkiye’de de ilgi gören giriş seviye bütçe dostu telefonu Galaxy A07’ye One UI 8 güncellemesini sunmaya başladı.

Kademeli olarak sunulacağı için Türkiye’ye gelmesi biraz zaman olabilir

Samsung, Galaxy A07’nin One UI 8 güncellemesini Endonezya, Malezya, Tayland ve Filipinler’de ilk olarak sunmaya başladı. Diğer ülkelere de yakın zamanda gelmesini bekliyoruz. Dağıtım tıpkı diğer modellerde olduğu gibi kademeli olarak yapıldığı için ülkemizdeki A07 modellerine gelişi biraz **zaman alabilir. **

A07’ye gelen güncelleme,** 2,3 GB civarı boyuta** sahip olacak. Ayrıca iyileştirilmiş güvenlik için Ekim 2025 güvenlik güncellemesiyle de birlikte gelecek. Güncelleme sunulduğunda kullanıcılar, ayarlar üzerinden yeni sürüme geçiş yapabilecek.

Samsung’un One UI 7 güncellemesinin dağıtımı hız kesmeden devam ediyor. Şirket, amiral gemisi Galaxy S serisinden giriş ve orta segmentteki A, M serisi modellerine kadar sayısız cihazına şimdiye kadar yeni güncellemeyi sunmuştu.