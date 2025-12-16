Tümü Webekno
Samsung Galaxy A07'nin Performans ve Temel Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A07 5G, Geekbench GPU testinde 1.361 puan aldı; MediaTek Dimensity 6300, 4GB RAM ve Android 16 ile uygun fiyatlı 5G performansı sunacak.

Samsung Galaxy A07'nin Performans ve Temel Özellikleri Ortaya Çıktı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung’un uygun fiyatlı yeni telefonu olacak Galaxy A07 serisinin 5G versiyonu için ilk somut teknik veriler ortaya çıktı. SM-A076B model numarasıyla Geekbench GPU Benchmark testinde 1.361 puan alan Galaxy A07 5G, seviyesi için yeterli bir grafik performansı sunacağını gösteriyor.

Screenshot-2025-12-15-201052

Benchmark kaydına göre cihaz, MediaTek’in Dimensity 6300 yonga setiyle güçlendirilecek ve Mali-G57 MC2 GPU ile grafik işler yapacak. Testte görülen temel sürümde 4 GB RAM bulunuyor ve telefon Android 16 işletim sistemiyle çalışacak.

Ayrıca Galaxy A07 5G, Samsung’un destek sayfalarında belirdi ve Bluetooth SIG ile Nemko gibi sertifikasyon listelerinde yer aldı; bu da lansman tarihinin artık çok yakın olduğuna işaret ediyor. Lansmanın 2025’in son haftalarında veya Ocak 2026 başında gerçekleşmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy

