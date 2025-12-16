Samsung Galaxy A07'nin Performans ve Temel Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A07 5G, Geekbench GPU testinde 1.361 puan aldı; MediaTek Dimensity 6300, 4GB RAM ve Android 16 ile uygun fiyatlı 5G performansı sunacak.

Samsung’un uygun fiyatlı yeni telefonu olacak Galaxy A07 serisinin 5G versiyonu için ilk somut teknik veriler ortaya çıktı. SM-A076B model numarasıyla Geekbench GPU Benchmark testinde 1.361 puan alan Galaxy A07 5G, seviyesi için yeterli bir grafik performansı sunacağını gösteriyor.

Benchmark kaydına göre cihaz, MediaTek’in Dimensity 6300 yonga setiyle güçlendirilecek ve Mali-G57 MC2 GPU ile grafik işler yapacak. Testte görülen temel sürümde 4 GB RAM bulunuyor ve telefon Android 16 işletim sistemiyle çalışacak.

Ayrıca Galaxy A07 5G, Samsung’un destek sayfalarında belirdi ve Bluetooth SIG ile Nemko gibi sertifikasyon listelerinde yer aldı; bu da lansman tarihinin artık çok yakın olduğuna işaret ediyor. Lansmanın 2025’in son haftalarında veya Ocak 2026 başında gerçekleşmesi bekleniyor.