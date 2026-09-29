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Samsung'un Bütçe Dostu Yeni Telefonu Galaxy A08 Türkiye'de! İşte Fiyatı

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Samsung'un birkaç hafta önce tanıttığı Galaxy A08 modeli ülkemize geldi. İşte fiyatı ve özellikleri.

Samsung'un Bütçe Dostu Yeni Telefonu Galaxy A08 Türkiye'de! İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok satan akıllı telefon şirketlerinden biri konumundaki Samsung, bundan birkaç hafta önce uygun fiyatlı segmentte konumlanan Galaxy A08 4G modelini resmen bizlerle buluşturmuştu.

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Çok uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken ve büyük beklentisi olmayanları hedefleyen bu model ile alakalı şimdi de öenmli bir gelişme yaşandı. Telefon, resmen ülkemizde satışa sunuldu.

Samsung Galaxy A08 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı
4/128 GB 12.499 TL

Arkasında pil şeklinde kamera tasarımına, önünde ise çentikli ekrana sahip olan Galaxy A08 modeli; lacivert, yeşil ve gümüş olmak üzere toplamda 3 renkle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Samsung Galaxy A08 teknik özellikleri
Ekran 6,7 inç, 720x1600 piksel, LCD
İşlemci MediaTek Helio G99
RAM 4 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 6000 mAh
İşletim sistemi One UI 9 (Android 17)

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