Dünyanın en çok satan akıllı telefon şirketlerinden biri konumundaki Samsung, bundan birkaç hafta önce uygun fiyatlı segmentte konumlanan Galaxy A08 4G modelini resmen bizlerle buluşturmuştu.
Çok uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken ve büyük beklentisi olmayanları hedefleyen bu model ile alakalı şimdi de öenmli bir gelişme yaşandı. Telefon, resmen ülkemizde satışa sunuldu.
Samsung Galaxy A08 Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|4/128 GB
|12.499 TL
Arkasında pil şeklinde kamera tasarımına, önünde ise çentikli ekrana sahip olan Galaxy A08 modeli; lacivert, yeşil ve gümüş olmak üzere toplamda 3 renkle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Samsung Galaxy A08 teknik özellikleri
|Ekran
|6,7 inç, 720x1600 piksel, LCD
|İşlemci
|MediaTek Helio G99
|RAM
|4 GB
|Depolama
|128 GB
|Arka kamera
|50 MP + 2 MP
|Ön kamera
|8 MP
|Batarya
|6000 mAh
|İşletim sistemi
|One UI 9 (Android 17)