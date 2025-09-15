Samsung'un Yeni Bütçe Dostu Tableti Galaxy A11'in Tüm Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy Tab A11 modelini sessiz sedasız internet sitesinde paylaştı. Yeni tabletin teknik özellikleri ve tasarım detayları resmî kaynaklarla netleşmiş oldu.

Samsung, yeni tableti Galaxy Tab A11’i sessiz sedasız internet sitesinde yayımladı. Orta segmentte yer alan bu modelin teknik özellikleri ve ürün görselleri, doğrudan resmî kaynaklarda paylaşıldı.

Galaxy Tab A11, daha önce çeşitli sızıntılarda kendini göstermişti. Samsung ise bu model için lansman ya da basın açıklaması yapmak yerine cihazı doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kurumsal sitesine yüklemeyi tercih etti.

Samsung Galaxy Tab A11 özellikleri

8.7 inç ekranlı tablet, temel kullanım ihtiyaçlarına hitap eden donanımıyla dikkat çekiyor. Tasarımı itibarıyla Galaxy S Serisi’nden ilham alındığı ifade edilse de, teknik olarak giriş seviyesi donanımlar sunuyor.

Yeni Galaxy Tab A11 4 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle sunulurken 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneğiyle geliyor. microSD kart desteği sayesinde hafıza 2 TB’a kadar artırılabiliyor. Arka kısımda otomatik odaklamaya sahip 8 MP’lik bir kamera bulunurken ön tarafta 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Modelin LTE destekli versiyonu da mevcut.

Samsung Galaxy Tab A11 teknik özellikleri

Özellik Detay Ekran 8.7 inç TFT panel, 1340 x 800 piksel, 90 Hz yenileme hızı RAM 4 GB veya 8 GB Depolama 64 GB veya 128 GB microSD Desteği 2 TB’a kadar artırılabilir Arka Kamera 8 MP, otomatik odaklama Ön Kamera 5 MP Batarya 5.100 mAh Ses Dolby destekli çift hoparlör Kulaklık Girişi 3.5 mm jak Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.3 Mobil Bağlantı Opsiyonel 4G LTE destekli model Boyutlar 211 x 124.7 x 8 mm Ağırlık 337 gram Renk Seçenekleri Gümüş ve gri

Samsung, tabletin fiyatına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. Sızıntılara göre ise Avrupa pazarında 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip giriş seviye modelin 199,99 euro fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Galaxy Tab A10 modeli hiçbir zaman piyasaya çıkmadığı için bu yeni model doğrudan A11 adıyla geliyor. Bu tercih, amiral gemisi S serisi tabletlerle isim uyumu sağlamak amacıyla yapılmış görünüyor. Her ne kadar tasarımın Galaxy S serisinden ilham aldığı belirtilse de kullanılan malzeme ve genel yapı itibarıyla daha çok önceki model olan Tab A9’u andırıyor.