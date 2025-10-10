Samsung Galaxy A16 ve M16'ya One UI 8 Geldi

Samsung, Galaxy A16 ve M16 modelleri için küresel çapta One UI 8 güncellemesini yayımlamaya başladı.

Samsung, kullanıcılarının büyük heyecanla beklediği Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini birkaç haftadır yayımlıyordu. Şimdiye kadar amiral gemisi S serisinden orta segmentteki A serisine kadar birçok farklı Samsung Galaxy modeline yeni güncellemenin sunulduğunu görmüştük.

Şimdi ise bu modeller arasına yenisi eklendi. Samsung, sevilen telefonlarından olan Galaxy A16 ve M16 modellerine One UI 8 güncellemesini getirdi. Bu telefonlara sahip olan kullanıcılar yeni güncellemeye erişebilecek.

Güncelleme, küresel olarak yayımlanmaya başladı

Galaxy A16 ve M16 modelleri aslında geçtiğimiz hafta Güney Kore’de One UI 8 güncellemesini almaya başlamıştı. Şimdi ise Samsung, bu modellere küresel olarak yeni sürümü sunmaya başladı. Türkiye de dahil birçok ülkede yeni güncellemenin çok yakında erişilebilir olacağını söyleyebiliriz. Kademeli olarak sunulacağı için gelmesi biraz zaman alabilir.

One UI 8 güncellemesi hız kesmeden Samsung telefonlara gelmeye devam ediyor. Daha dün, Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, M36 ve F36 olmak üzere 4 modelin daha güncellemeyi aldığını görmüştük. S25, S24, S23, S22, A35, A55, A56, M16 gibi modeller de güncellemeyi alan Galaxy cihazlar arasındaydı.