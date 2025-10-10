Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy A16 ve M16'ya One UI 8 Geldi

Samsung, Galaxy A16 ve M16 modelleri için küresel çapta One UI 8 güncellemesini yayımlamaya başladı.

Samsung Galaxy A16 ve M16'ya One UI 8 Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, kullanıcılarının büyük heyecanla beklediği Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini birkaç haftadır yayımlıyordu. Şimdiye kadar amiral gemisi S serisinden orta segmentteki A serisine kadar birçok farklı Samsung Galaxy modeline yeni güncellemenin sunulduğunu görmüştük.

Şimdi ise bu modeller arasına yenisi eklendi. Samsung, sevilen telefonlarından olan Galaxy A16 ve M16 modellerine One UI 8 güncellemesini getirdi. Bu telefonlara sahip olan kullanıcılar yeni güncellemeye erişebilecek.

Güncelleme, küresel olarak yayımlanmaya başladı

onee

Galaxy A16 ve M16 modelleri aslında geçtiğimiz hafta Güney Kore’de One UI 8 güncellemesini almaya başlamıştı. Şimdi ise Samsung, bu modellere küresel olarak yeni sürümü sunmaya başladı. Türkiye de dahil birçok ülkede yeni güncellemenin çok yakında erişilebilir olacağını söyleyebiliriz. Kademeli olarak sunulacağı için gelmesi biraz zaman alabilir.

One UI 8 güncellemesi hız kesmeden Samsung telefonlara gelmeye devam ediyor. Daha dün, Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, M36 ve F36 olmak üzere 4 modelin daha güncellemeyi aldığını görmüştük. S25, S24, S23, S22, A35, A55, A56, M16 gibi modeller de güncellemeyi alan Galaxy cihazlar arasındaydı.

Samsung Telefonlar Değişiyor: One UI 8 ile One UI 8.5 Arasındaki 14 Fark Samsung Telefonlar Değişiyor: One UI 8 ile One UI 8.5 Arasındaki 14 Fark
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Spotify'ın 5 Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu (Nasıl Kullanacağınızı da Anlattık)

Spotify'ın 5 Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu (Nasıl Kullanacağınızı da Anlattık)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim