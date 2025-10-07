Tümü Webekno
Samsung Telefonlar Değişiyor: One UI 8 ile One UI 8.5 Arasındaki 14 Fark

Samsung'un yeni One UI 8.5 sürümü, mevcut sürüm One UI 8 ile kıyaslandı. Peki bu yeni sürümde ne gibi farklılıklar ve yenilikler var?

Samsung Telefonlar Değişiyor: One UI 8 ile One UI 8.5 Arasındaki 14 Fark
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung'un merakla beklenen yeni işletim sistemi sürümü One UI 8.5 için yavaş yavaş son düzlüğe giriyoruz. Samsung One UI 7'de yaşadığı yavaşlığı bir nebze One UI 8 ve One UI 8.5 ile telafi etmek için çabalıyor.

Peki bir nevi ara sürüm güncellemesi olacak olan One UI 8.5, Samsung telefonlara ne gibi yenilikler getirecek?

Hızlı Panel (Quick Panel) özelleştirme

One UI 8 vs. One UI 8.5

Artık hızlı paneldeki simgeleri, butonları ve düzeni çok daha fazla özelleştirebiliyorsunuz. Simgelerin boyutunu küçültüp yan yana yerleştirebilir, en sık kullandığınız kısayolları üstte toplayabilirsiniz. Ayrıca panel düzenini sıfırlama özelliği de var.

Animasyon ve tasarım

One UI 8 vs. One UI 8.5

Hızlı panelde simgeleri uzun basınca yeni bir animasyon var. Bu animasyon One UI 8.5 ile Samsung telefonlara geliyor.

Ayarlar menüsü

One UI 8 vs. One UI 8.5

Menüde kontrast ve ayrım daha belirgin. Arka plan daha gradyanlı. Ayrıca arama çubuğu artık ekranın altında ve mikrofon ikonuyla geliyor. One UI 8'de ise üstte ufak bir ikon yer alıyordu. Menü etiketleri de kaldırılmış durumda.

Pil menüsü ve Samsung Dex

One UI 8 vs. One UI 8.5

Pil menüsünde arka plan ikonu kaldırıldı ve artık sadece yüzde gösteriliyor. Samsung Dex'te masaüstü ekleme seçeneği gelmiş durumda ama şu anda aktif değil.

Galaxy AI ve fotoğraf düzenleme

One UI 8 vs. One UI 8.5

Fotoğraf düzenleme menüsü ovalleşti ve yeni animasyonlar eklendi. Artık fotoğraf üzerinde birden fazla düzenleme yapıp "keep editing" ile devam edilebiliyor. Ayrıca düzenleme geçmişi de görüntülenebiliyor.

Log video düzenleme

One UI 8 vs. One UI 8.5

One UI 8.5'te log videoları için önceden tanımlı LUT seçenekleri geldi. Renk profilleri hâlâ geliştirilmekte ama kendi ayarlarını da direkt videoya uygulamak mümkün. Eskiden sadece renk düzeltme bulunuyordu.

Pro video modu

One UI 8 vs. One UI 8.5

Artık 8K 25fps kayıt desteği bulunuyor. Önceden sadece 24 ve 30fps vardı. Ayrıca yeni "Clean Preview" seçeneğiyle ekranda tüm gereksiz gösterimleri kaldırıp yalnızca görüntüyü izleyebiliyorsunuz.

Çağrı transkripti

One UI 8 vs. One UI 8.5

Direkt sesli mesaj (voicemail) ve çağrı transkript özelliği geldi. Çağrının bir kısmı otomatik olarak yazıya dökülebiliyor.

Uygulama tasarımları

One UI 8 vs. One UI 8.5

iOS benzeri ikon ve menü tasarımlarıyla daha merkezi ve yakın yerleşimli, gölge efektli tasarımlar var. Galeri, dosyalarım ve telefon uygulamasında bu yeni stil okunaklı şekilde sunulmuş. Albüm başlıklarında da yeni stil görülebiliyor.

Galeri yenilikleri

One UI 8 vs. One UI 8.5

Galerinin genel tasarımı değişmiş durumda ve özel albümler artık direkt ekrana geliyor.

APV video codec desteği

One UI 8 vs. One UI 8.5

APV video codec desteği için bir toggle eklense de henüz aktif görünmüyor. Muhtemelen gelecekte kullanılabilecek.

Ekran kaydı alanı seçme

One UI 8 vs. One UI 8.5

Artık ekran kaydederken tam ekran veya belirli bir ekran bölümünü kaydedebilmek mümkün.

Bildirim özetleri

One UI 8 vs. One UI 8.5

Bildirimlerde uzun mesajlar ve özetleme özelliği bulunuyor. Şu aşamada ayarlardan aranabiliyor ama doğrudan ayarlar menüsüne yerleştirilmemiş durumda.

Yeni el feneri bildirimi

One UI 8 vs. One UI 8.5

Telefonda yer alan el fenerinin açık olduğuna dair "live notification" tarzı bir bildirim eklenmiş durumda.

Farklılıkların ve yeniliklerin tamamını canlı kullanımda incelemek istiyorsanız hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Peki siz One UI 8.5 ile Samsung telefonlara gelen yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

