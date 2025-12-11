Tümü Webekno
Samsung Galaxy A37 ve Galaxy A57 beklenenden erken gelecek

Sızıntılara göre Galaxy A07 5G, bu ay sonu ya da Ocak 2026’da; A37 ve A57 modelleri ise Şubat 2026’da tanıtılacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung’un A serisi için hazırladığı yeni takvim sızdırıldı. Bilgilere göre bütçe dostu Galaxy A07 5G, bu yılın son günlerinde veya Ocak 2026’da piyasaya çıkabilir. Böylece giriş seviyesinde 5G geçişi hızlanacak.

Sızıntılar, Galaxy A37 ve A57 modellerinin de beklenenden erken geleceğini gösteriyor. Her iki cihazın da Şubat 2026’da tanıtılması planlanıyor. Bu durum orta segmentte rekabeti artıracak bir hamle olarak yorumlanıyor.

Samsung’un böyle bir takvimi tercih etmesi, 2026 portföyünü yılın ilk döneminde güçlendirme hedefiyle ilişkilendiriliyor. Henüz resmi tarihler açıklanmasa da sızıntılar oldukça net bir tablo çiziyor.

