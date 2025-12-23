Samsung Galaxy A37 ve A57'nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Neler Değişecek?

Samsung'un yakında tanıtacağı orta segment telefonları Galaxy A37 ve A57'nin kamera özellikleri ortaya çıktı. İddia doğruysa özellikle A37'de önemli iyileştirmeler göreceğiz.

Samsung, amiral gemisi telefonları kadar bütçe dostu orta segment cihazlarıyla da öne çıkmayı başaran bir marka. Şirketin ülkemizde de çok satan A serisi modelleri de bu konuda en dikkat çeken telefonlar arasında. Şimdi ise yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen A37 ve A57 modellerinden bilgiler geldi.

SmartPrix tarafından ortaya atılan yeni sızıntı, Samsung Galaxy A37 ve Galaxy A57 modellerinin kamera detaylarını içeriyor. Eğer iddialar doğruysa özellikle A37 modeli önemli kamera iyileştirmeleriyle sunulacak ve kullanıcıları sevindirecek.

Galaxy A37 ve A57 kamera özellikleri nasıl olacak?

İlk olarak A57 modelinden başlayalım. İddiaya göre telefon, 50 MP’lik Sony IMX906 ana kamera, 13 MP’lik ISOCELL ultra geniş kamera ve 5 MP’lik makro kamerayla gelecek. Önde ise 12 MP’lik selfie kamerası yer alacak. Galaxy A56’da 50+12+5 MP’lik bir kurulum vardı. Yani yeni modelde ultra geniş kısmında iyileştirme göreceğiz ancak onun dışında pek bir yenilik yok.

Asıl yenilik daha uygun fiyatlı cihaz olan Galaxy A37 modelinde. Öyle ki iddiaya göre telefon yeni Sony IMX906 ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera, 5 MP makro lens ve 12 MP selfie kamerasıyla gelecek. Önceki nesil A36’da 50+8+5 MP’lik bir kurulum vardı. Yeni modelde ana kameranın güncellendiğini ve daha iyi hâle getirildiğini göreceğiz. 1/1.96 inç ile yeni ana kamera çok daha büyük olacak. Böylece daha iyi ışık, daha parlak fotoğraflar, geceleri net görseller gibi avantajları olacak.

Telefonlar hakkında gelen bilgiler şimdilik bu kadar. Samsung’un Galaxy A37 ve A57 modellerini şubat ayında tanıtmasını bekliyoruz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla detay gelecektir.