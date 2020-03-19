Samsung, orta segmentte konumlandırdığı yeni telefonu Galaxy A41'i tanıttı. Yeni akıllı telefon, selefi A41'e göre daha farklı bir tasarım ve yükseltilmiş özelliklerle karşımıza çıktı.

Samsung, yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy A41'i sessiz sedasız tanıttı. A serisi akıllı telefon ailesinin yeni üyesi, Galaxy A51'e benzeyen, kompakt ve ince bir tasarımın yanı sıra gelişmiş özellikler sunuyor.

Samsung Galaxy A41'de Full HD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranına sahip olan 6.1 inçlik Super AMOLED ekran bulunuyor. 4 GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunan cihaz, üreticisi bilinmeyen sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip.

Samsung Galaxy A41 tasarımı

Cihazın arka tarafında, 48 MP f/2.0 ana sensör, 8MP f/2.2 ultra geniş açılı sensör ve 5 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Samsung Galaxy A41'in ön tarafında ise 25 MP f/2.2 selfie kamerası var.

Samsung Galaxy A41'de 3.500 mAh batarya ve 15W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Ayrıca, telefon IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı ve daha da önemlisi ekran içine gömülü bir parmak izi okuyucusu var. Henüz belirtilmese de telefonun Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzüyle geleceği tahmin ediliyor.

Samsung, Galaxy A41 fiyatını henüz açıklamadı. Telefonun Japonya'da haziran ayından itibaren Mavi, Beyaz ve Siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

Samsung Galaxy A41'in Özellikleri: