2020 Samsung Galaxy Tab A 8.4'ün Görselleri Ortaya Çıktı

Samsung'un 2020 model yeni tableti Galaxy Tab A 8.4'ün render görüntüleri ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Tabletin orta segmentte, bütçe dostu bir seçenek olarak gelmesi bekleniyor.

Samsung, yeni Galaxy Tab A 8.4 (2020) tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz, daha önce ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) gibi çeşitli kurumlarda, ardından Google Play Console'da tespit edilmişti. Gelen yeni bir sızıntıyla tabletin render görüntüleri ve özelliklerine dair daha fazla bilgi ortaya çıktı.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen VentureBeat editörü Evan Blass, Samsung Galaxy Tab A 8.4'ün (2020) AT&T versiyonunun render görüntülerini ve bazı temel donanım özelliklerini paylaştı.

Galaxy Tab A 8.4 (2020), 8.4 inç FHD+ ekrana ve 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca, tablette depolama alanını artırmak için microSD kart yuvası da bulunuyor. Tabletin 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleriyle geleceği konuşuluyor. Ayrıca tabletin arka tarafında 8 MP kamera yer alıyor.

Galaxy Tab A 8.4, daha iyi bir ses deneyimi için stereo hoparlörlerle birlikte gelecek. Alt tarafında USB-C bağlantı noktası yer alacak. Bu bağlantı noktasının hızlı şarjı destekleyip desteklemediği bilinmiyor. Ayrıca tablet, Exynos 7904 işlemcinin yanı sıra 3 GB RAM ile gelecek.

Galaxy Tab A 8.4 (2020), orta segment bir tablet olarak piyasaya sürülecek. Samsung, bütçe dostu olması beklenen yeni tabletinin tanıtım tarihini henüz açıklamadı.