Samsung, yılın en çok satılan telefonları arasına girmesi muhtemel telefonları Galaxy A55 ile Galaxy A35'i duyurdu. Etkileyici özelliklerle donatılan telefonlar, önümüzdeki dönemde Türkiye'de de satışa sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun zamandır gündemde olan yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Evet, Galaxy A55 ile Galaxy A35 olarak isimlendirilen cihaz, orta segmentte yılın en çok satılan telefonları arasına girmesi muhtemel.

Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve önce Galaxy A55'e sonra da Galaxy A35'e yakından bakalım.

Karşınızda Samsung Galaxy A55

6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik Super AMOLED ekranla donatılan Samsung Galaxy A55, 32 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu akıllı telefon, cihazın sağ tarafına denk gelen ve ses tuşları ile güç tuşunu bir "adacık" içine alıyor. Samsung, bu tasarım dilini bundan sonra piyasaya süreceği pek çok modelde kullanacak gibi görünüyor.

Samsung'un yeni akıllı telefonu, şirketin 4 nm üretim sürecinden geçen işlemcisi Exynos 1480'den güç alıyor. Bu güç, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lık bataryaya ev sahipliği yapan akıllı telefon, Android 14 tabanlı OneUI 6.1 arayüzü ile çalışıyor. Su ve toza karşı direnç için IP67 sertifikasına ev sahipliği yapan telefon, 4 yıl işletim sistemi ve 5 yıl da güvenlik güncellemesi alacak.

Samsung Galaxy A55, dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Galaxy S24 serisindeki benzer tasarıma sahip bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kameraya ev sahipliği yapıyor. 10x dijital yakınlaştırma desteği sunan bu kamera, OIS desteğini de barındırıyor. Ve elbette yapay zekâ desteği, Galaxy A55'in kamera kurulumunda kendini gösteriyor.

Samsung Galaxy A55 teknik özellikleri:

Ekran 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED İşlemci Samsung Exynos 1480 RAM 8 - 12 GB Depolama 128 - 256 GB Ön Kamera 32 MP (f/2.2) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 14 (One UI 6.1) Boyutlar 161.1 x 77.4 x 8.2 mm Ağırlık 213 gram

Samsung Galaxy A55 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 480 euro 8 GB + 256 GB Açıklanmadı 12 GB + 256 GB Açıklanmadı

Ve Samsung Galaxy A35:

Samsung Galaxy A35, tasarım açısından abisi ile aynı. Hâl böyle olunca bu akıllı telefonda da 6.6 inç büyüklüğünde bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekran, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Telefonun delikli ekranındaki selfie kamera, 13 MP çözünürlük vadediyor.

Samsung'un yeni akıllı telefonu, şirketin 5 nm üretim sürecinden geçen Exynos 1380 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Bir kez daha 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryayı gördüğümüz akıllı telefonda, Android 14 tabanlı One UI 6.1 arayüzü bizleri karşılıyor. Samsung bu telefonu da 4 yıl işletim sistemi, 5 yıl güvenlik güncellemesi ile destekleyecek.

Samsung Galaxy A35'te de üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera eşlik ediyor. Yapay zekâ etkisi, bu akıllı telefonda da kendini gösterecek.

Samsung Galaxy A35 teknik özellikleri:

Ekran 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED İşlemci Samsung Exynos 1380 RAM 6 - 8 GB Depolama 128 - 256 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.2) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 14 (One UI 6.1) Boyutlar 161.7 x 78.0 x 8.2 mm Ağırlık 209 gram

Samsung Galaxy A35 fiyatı: