Samsung, ilk kez 2020'de piyasaya sürdüğü Galaxy Tab S6'nın yenilenmiş bir versiyonunu duyurdu. Teknik özellikleri açısından yenilenen tabletin fiyatı henüz açıklanmadı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan tablet arayışında olan tüketicileri heyecanlandıracak bir hamle geldi. Şirket, ilk kez 2020 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy Tab S6'nın yenilenen bir versiyonunu piyasaya sürdü. Tasarım açısından çok da değişmeyen tablet, teknik özellikler açısından güncellenmiş durumda.

Samsung'un yeni tableti, 10,4 inç boyutunda LCD ekranla donatıldı. 2000 x 1200 piksel çözünürlük sunan bu ekran, orta kalınlıkta çerçevelerle donatıldı. S Pen desteğine sahip olan ekran, dileyen tüketicilerin akıllı kalem aracılığıyla çizimler yapmasına ve notlar tutmasına yardımcı olacak.

Karşınızda Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S6'nın üçüncü yenilemesi, modeli açıklanmayan bir işlemci ile donatıldı. 2.4 GHz ve 2.0 GHz çekirdeklere sahip olan bu işlemci, büyük olasılıkla Exynos 1280. 4 GB RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenen tablet, Android 14 tabanlı One UI 6.1 arayüzü ile çalışıyor. Tabletin sahip olduğu 7.040 mAh batarya ise 14 saate kadar video oynatma, 13 saate kadar web'de gezinme imkânı sunacak. Şirket, Galaxy Tab S6'nın Wi-Fi ve LTE destekli versiyonlarını satacak.

Samsung'un yeni tableti, görüntülü görüşmeler için 5 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Tabletin arka kısmında ise 8 MP çözünürlük sunan tek bir kamera görüyoruz. Tabletin arka kamerası 1920 x 1080 piksel çözünürlükte 30 fps görüntü kayıtları yapılmasına imkân tanıyacak.

Samsung Galaxy Tab S6 teknik özellikleri:

Ekran 10.4 inç, LCD, 2000 x 1200 piksel, İşlemci Exynos 1280(?) RAM 4 GB Depolama 64-128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 8 MP Batarya 7.040 mAh Bağlantı LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 Boyutlar 244,5 x 154,3 x 7 mm Ağırlık 467 gram

Samsung Romanya'nın resmî internet sitesinde listelenmeye başlayan Galaxy Tab S6 için henüz fiyat açıklaması yapılmadı. Cihazın Romanya'ya özel mi olacağı yoksa diğer ülkelerde de mi satışa sunulacağı şimdilik bilinmiyor.