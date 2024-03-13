Samsung'un özellikleriyle dikkat çeken orta seviye akıllı telefonları Galaxy A55 ve Galaxy A35'te, Galaxy S24'ün sahip olduğu "Galaxy AI" yapay zekâ özelliklerine sahip olmadığı ortaya çıktı.

2024 yılının ilk üç aylık sürecinde Samsung, amiral gemisi modellerinin yapay zekâ becerilerini sıklıkla öne çıkarıyordu. Elbette Samsung'un bu özellikleri orta seviye akıllı telefonlara getirip getirmeyeceği büyük merak konusuydu. Bu yılın orta seviye modellerinde bu özellikleri görmek pek olası gözükmüyor.

Samsung'un gelecekte çıkaracağı tüm amiral gemisi modellerinde Galaxy AI deneyimi adı verilen yapay zekâ hizmetleri bulunacak. Öte yandan bu yılın orta seviye telefonları olan Galaxy A35 ve Galaxy A55'in yapay zekâ özelliği olmaması, henüz bu segmentteki cihazların bu tür yeniliklere hazır olmadığı anlamına geliyor.

Galaxy A35 ve A55'te yapay zekâ özellikleri yok

Galaxy A35 ve Galaxy A55, Android 14 üzerine inşa edilmiş One UI 6.1 işletim sistemi ile çıkıyor olsa da yapay zekâ özellikleri bulunmuyor. Galaxy S24'ün yapay zekâ özellikleri arasında üretken yapay zekâ eseri duvar kağıtları, gerçek zamanlı geçişler, gelişmiş fotoğraf düzenleme gibi beceriler yer alıyor. Her iki cihazda da önceki nesilden daha hızlı ve güçlü işlemciler olsa da yapay zekâ için yeterli kaynak sunamıyorlar. Öte yandan Samsung, ileride kararını değiştirebilir ve OneUI 6.2 ya da daha ileri bir güncellemede bu özellikleri Galaxy A55 ve Galaxy A35'e de getirebilir.

Yine de gelecek yıllarda orta segment cihazlarda yapay zekâ özellikleri görebileceğimizi söylemek gerekiyor. İşlemciler hızlandıkça ve yapay zekâ daha verimli hâle geldikçe daha çok cihazda kendine yer bulabilecek. O zamana kadar firmalar, bulut üzerinden de yapay zekâ hizmeti sunma yoluna gidebilir.