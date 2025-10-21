Samsung'un Türkiye'de Çok Satan Bir Telefonu Daha One UI 8 Güncellemesi Aldı!

Samsung, Türkiye'de de çok sevilen fiyat/performans telefonu Galaxy A73 için One UI 8 güncellemesini yayımladı. Bu güncellemeyle Galaxy A73, son kez Android yükseltmesi almış oldu. Telefon, Android 17'yi görmeyecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü ile çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, piyasadaki pek çok modele yeni arayüzü ulaştırdı ve her geçen gün en az bir model daha güncelleme alıyor. Şimdiyse Samsung'un Türkiye'de de çok satan bir fiyat/performans telefonu daha One UI 8 güncellemesine kavuştu.

Samsung'un One UI 8 dağıtımını başlattığı son telefon, Galaxy A73 oldu. 2022 yılında piyasaya sürülen telefon, ülkemizde de çok sevilmişti. Ancak buradaki en önemli detay şu; Samsung Galaxy A73, son kez büyük Android güncellemesi aldı. Yani bu telefon, Android 17'yi göremeyecek.

Türkiye'deki kullanıcılara ne zaman gelir?

Galaxy A73 için One UI 8 güncellemesi, şimdilik daha Asya ülkelerindeki tüketicilere ulaştı. Bu bağlamda; Malezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam gibi ülkelerde bulunan Galaxy A73 kullanıcıları, One UI 8'e geçiş yapabiliyorlar. Ancak dağıtım tam gaz devam ediyor. Yani güncelleme, Türkiye'deki kullanıcılara da her an ulaşabilir diyebiliriz.

Eğer siz de Galaxy A73 kullanıyorsanız, telefonunuzun yazılım güncelleme bölümünü sık sık kontrol edin. "Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle" bölümü aracılığıyla ulaşabileceğiniz güncellemenin Eylül 2025 güvenlik güncellemelerini içerdiğini de belirtelim.