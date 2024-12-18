Samsung, Türkiye'deki Galaxy AI kullanıcılarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Galaxy AI'ın Türkiye'de yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Peki Türkiye'deki Galaxy AI kullanıcı sayısı kaçtı?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Samsung Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda Galaxy AI özelliklerinin Türkiye'deki Samsung kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördüğü duyurulmuş oldu.

Galaxy AI özelliklerindeki dikkat çekici hususlardan biri, Türkçe dil desteğine sahip olması. İşte Samsung Türkiye de özellikle buna vurgu yaptı. Yapılan açıklamaya göre Galaxy AI'ın Türkçe kullanılabilmesi, tüketicilerin iletişim sorunlarını ortadan kaldırmış oldu.

1 ayda 500 bin kişi Galaxy AI özelliklerini kullandı

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre bir ay içerisinde 500 bin Samsung Galaxy telefon kullanıcısı, Galaxy AI'ı Türkçe dil paketi ile kullanmaya başladı. Galaxy AI'ın kullanım detaylarına ilişkin de bilgi veren Samsung Türkiye, bu teknolojinin en çok da Instagram, YouTube ve Live Translate özelinde tercih edildiğini söyledi.

Samsung'a göre Galaxy telefon kullanıcıları, Galaxy AI sayesinde yurt dışı seyehatlerinde ve iş hayatlarında iletişim sorunu yaşamadılar, yabancı dillerdeki ders videolarını rahatlıkla izlediler ve PDF içerikleri Türkçe okuyabildiler. Samsung Türkiye, "Galaxy AI’ın tüm bu özellikleri sayesinde, kullanıcılar için başka bir dilde iletişim kurmak artık hem çok basit hem de konforlu..." ifadesini kullandı.