Galaxy AI ve Apple Intelligence gibi teknolojilerin kullanıcı gözünde ne kadar değerli oldukları araştırıldı. Elde edilen sonuçlar çarpıcıydı.

Akıllı telefon üreticileri, son dönemlerde yapay zekâ tabanlı teknolojilere odaklandılar. Bu bağlamda; Galaxy AI ve Apple Intelligence gibi teknolojiler ile akıllı telefon kullanım deneyimi büyük oranda değişti. Ancak yapılan bir anket, bunun kullanıcı gözünde bir karşılığı olmadığını gözler önüne serdi.

SellCell isimli bir firma, kullanıcıların yapay zekâ tabanlı özelliklere duyduğu ilgiyi anlamak için bir çalışma yaptı. Sadece ABD'de, 18 yaşından büyük olan 2.000'den fazla kişi ile anket usulüne dayanarak yapılan çalışma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Galaxy AI ve Apple Intelligence gibi teknolojiler, o kadar da umursanmıyor

Yapılan araştırma, bir iPhone satın almayı düşünen tüketicilerin sadece yüzde 47,6'sının, yapay zekâyı önemli bir faktör olarak gördüğünü ortaya koydu. Samsung telefon almayı planlayanlarınsa sadece yüzde 23,7'si aynı düşünce içerisindeydi. Apple Intelligence kullananların yüzde 73'ü, Samsung Galaxy AI kullananların ise yüzde 87'si, kullandıkları yapay zekâ özelliklerinin kendilerine çok az katkı sağladığını veya hiç sağlamadığını düşünüyordu.

Bu arada; yapılan araştırmanın marka sadakatine ilişkin sonuçlar sağladığını da söyleyelim. Bu bağlamda; Apple ekosistemine bağlı olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 78,9 olarak kayıtlara geçti. Ancak burada önemli bir husus var. Bu kullanıcıların yüzde 16,8'i, Galaxy AI özelliklerinin daha iyi olduğunu kanıtlaması hâlinde Samsung'a geçiş yapabileceğini söylüyor. Hâlihazırda Samsung kullanıp da Apple Intelligence için bir iPhone satın alabileceğini söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 9,7.