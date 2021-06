Samsung Galaxy Book Go Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, dahili hücresel veri özelliklerine sahip olan dizüstü bilgisayar modelleri Galaxy Book Go ile Galaxy Book Go 5G'yi duyurdu. ARM tabanlı dizüstü bilgisayarlar, 14 inç büyüklüğünde FHD ekranlar, 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanı gibi özelliklerle geliyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte "Go" serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. "Galaxy Book Go" ve "Galaxy Book Go 5G" olarak isimlendirilen modeller, sırasıyla Snapdragon 7c Gen 2 ve Snapdragon 8cx Gen 2 işlemcileriyle çalışıyorlar. Haliyle bu yeni modellerin ARM tabanlı olduğunu ve hücresel veri özelliğinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Samsung'un yeni dizüstü bilgisayar modelleri, tasarım ve teknik özelliklerin büyük bir bölümü açısından ortak bir yapıya sahipler. Bu bağlamda bu dizüstü bilgisayarlarda 14 inç ekran (FHD), 8 GB'ye kadar RAM, 128 GB'ye kadar depolama alanı, Dolby Atmos ses teknolojisi, bir adet USB Type-A, iki adet USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi ve microSD desteği gibi özellikler yer alıyor. İşletim sistemi cephesinde ise Windows 10 bizleri karşılıyor.

Karşınızda Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarları

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre bu dizüstü bilgisayarlar, Samsung ekosisteminin bir parçası. Yani kullanıcılar, ARM tabanlı Galaxy Book Go ile Galaxy Book Go 5G'yi kullanırken, diğer Samsung ürünleriyle kolaylıkla iletişim halinde olabilecekler. Bu arada, bu dizüstü bilgisayarların 1,5 kilogram civarında ağırlığa sahip olduklarını da belirtelim.

Samsung, Galaxy Book Go'nun haziran ayı içerisinde, Galaxy Book Go 5G'nin ise 2021 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre LTE destekli Galaxy Book Go'nun fiyatı, 349 dolar olarak belirlenmiş durumda. Galaxy Book Go 5G'nin fiyatının ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.