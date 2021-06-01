Alienware'in RTX 30 serisi grafik kartı ve 11.nesil işlemci kullanan x15 ve x17 bilgisayarları, Computex 2021'de tanıtıldı. Modeller, sundukları son seviye deneyime karşın şaşırtıcı derecede ince bir tasarıma sahip.

Konu yüksek performanslı oyun bilgisayarlarına geldiğinde adından her zaman söz ettirmeyi başarmış olan Alienware’ın, X serisi adı altında iki modeli Computex 2021’de tanıtıldı. x15 ve x17 isimleriyle karşımıza çıkan bu bilgisayarlar, kullandıkları son teknoloji donanımlarla kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek gibi görünüyor. Bu iki model, kapladıkları alan konusunda da oldukça etkileyici değerlere sahip.

Şimdiye kadarki en ince oyuncu laptop’ı, 17,3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Alienware’ın m17 adlı modeliydi (2,3 cm). 15 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip bilgisayarlarda ise bu unvanı yine bir Alienware modeli olan m15 taşıyordu (2,05 cm). Yeni modellerimiz x15 ve x17 ise bu durumu Alienware için bir adım daha yukarı taşıyacak gibi görünüyor.

Alienware x15, yaklaşık 1,52 cm kalınlığa sahipken x17, 2,03 cm kalınlığa sahip

Model isimlerinden de anlayabileceğimiz üzere x15, 15 inç büyüklüğünde bir ekran sunarken x17, 17 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. x15 modeli 1080 piksellik çözünürlüğün yanında 165 veya 360 Hz ekran tazeleme hızına sahip. QHD ekran kullanıldığında ise bu değer 240 Hz oluyor. x17 ise iki Full HD görüntü seçeneğinin yanında UHD (4K) ekranlarda 120 Hz tazeleme hızı seçeneği sunuyor olacak. Gövdenin içindeyse 11.nesil i7 veya i9 Tiger Lake-H işlemciler kullanılıyor. Ekran kartı tarafındaysa RTX 3060 ile başlayan bilgisayarlar, RTX 3080’e kadar yükseltilebiliyor.

Bu donanımın yanında bu inceliğin sunulmasında yeni soğutma teknolojisi oldukça büyük bir pay sahibi. Bu soğutma sistemi, normale göre %25 iyileştirilmiş ısı performansı sunuyor. Bunun yanında bilgisayarlar, ısıyı etkili biçimde dışarı atabilmek için 4 fana sahip.

Yukarıda saydığımız değişkenlik gösteren özellikler, bilgisayarlar sipariş verilirken kullanıcının kendi ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmesi için seçenek olarak sunulacak. Yani 11. nesil i7 veya i9 işlemcilerinin yanında, RTX 3060 grafik kartı yerine RTX 3080 kartının seçimi de diğer birçok özellikte de olacağı gibi kullanıcıya bırakılacak.

Fiyatlara Gelirsek

Alienware tarafından yapılan resmî açıklamaya göre x15 ve x17 model bilgisayarların başlangıç fiyatları şu şekilde: