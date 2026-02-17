Samsung Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun Tasarımları Ortaya Çıktı: Neler Değişecek?

Galaxy S26 modelleriyle birlikte tanıtılacak yeni Samsung kulaklıklar Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun tasarımları ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yılın en çok beklenen lansmanlarından birini 25 Şubat 2026 günü gerçekleştirecek. Bu etkilnlikte şirketin yeni amiral gemisi telefonları olacak Galaxy S26 modellerinin tanıtıldığını göreceğiz. Ancak tek ürün telefonlar olmayacak. Öyle ki yeni Galaxy Buds kablosuz kulaklıklar da gelecek.

Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro olarak gelecek Samsung’un yeni nesil premium kulaklıkları hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Her iki cihazın da tasarımları baştan aşağı sızdırıldı ve nelerin değişeceği görüldü.

Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro böyle gözükecek

En büyük görsel değişiklik kulaklıkların saplarında yapılmış. Her iki modelde de dış kenarları düzleştirilmiş ve yeniden tasarlanmış saplar bulunuyor. Samsung ayrıca kulaklıkların şarj kutusunun içinde nasıl durduğunu da değiştiriyor gibi. Samsung Galaxy Buds 3 neslinde olduğu gibi dikey olarak yerleştirilmek yerine, yeni Buds 4 serisi şarj kutusunda yatay olarak duruyor. Kılıfın şeffaf olduğunu ve böylece içindeki kulaklıkları gösterdiğini de görebiliyoruz.

Buds 4 model, tıpkı önceki nesillerde olduğu gibi silikonsuz olarak gelecek. Pro modelde ise silikonlu tasarım göreceğiz. Pro versiyonda tabii ki ekstra silikon uçlar da gönderilecek. Cihazların özellikleri hakkında çok bilgi yok. İddialara göre. her iki kulaklık da baş hareketlerini, telefonunuzu bulma işlevini ve Samsung'un çeviri moduna yönelik iyileştirmeleri destekleyecek.