Sony, AirPods Pro 3'e Rakip Olacak Harika Özelliklere Sahip Kulaklığı WF-1000XM6'yı Tanıttı

Sony, WF-1000XM6 kulaklıklarını tanıttı. Gelişmiş gürültü engelleme başta olmak üzere birçok harika özellikle gelen cihaz, AirPods Pro 3'e rakip olacak.

Kablosuz kulaklık pazarında Apple’ın AirPods modellerinin ağırlığı olsa da farklı markalardan dişli rakipler geldiğini de sıkça görüyoruz. Hiç şüphesiz ses aksesuarları konusunda en iyi şirketlerden olan Sony de bunlardan biri. Şimdi ise Sony’den gerçekten çok iddialı olacak bir duyuru geldi.

Sony, WF-1000XM6 ismini verdiği yeni kablosuz kulak içi kulaklıklarını tanıttı. AirPods Pro 3’e rakip olarak çıkış yapan bu kulaklıklar, gerçekten etkileyici özelliklere sahip. Gelin özelliklerine ve fiyatlarına bakalım.

Sony WF-1000XM6 özellikleri ve fiyatı

Modern ve sade bir tasarıma sahip kulak içi tipindeki WF-1000XM6 modelleri, önceki nesle kıyasla %25 daha iyi gürültü engelleme ile geliyor. Cihazda Sony'nin HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN3e ve entegre işlemci V2 kullanılmış. Her kulaklıkta artık üç yerine dört mikrofon bulunuyor ve bu mikrofonlar, dış gürültüyü ve uyum koşullarını sürekli olarak analiz eden "Uyarlanabilir Gürültü Engelleme Optimize Edici" ile birlikte çalışıyor.

Cihaz, yeni gürültü izolasyonu sağlayan dört farklı boyuttaki kulak uçlarıyla sunuluyor. Ayrıca tasarımları da %11 daha ince hâle getirilmiş. Böylece iç kulak anatomisine uyum sağlanıyor ve daha konforlu bir kullanım vadediliyor. Kulaklığın yapısı, hareket ve çiğnemeden kaynaklanan iç gürültüleri bile azaltabiliyor.

Ses tarafına baktığımızda gelişmiş DAC amplifikasyonu ve 32 bit desteğiyle çift işlemci kullanıldığını görüyoruz. Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme yükseltme, 360 Reality Audio, Sound Connect uygulaması üzerinden 10 bantlı EQ, kafa takibi ve arka plan müzik efekti gibi özellikleri var. Ayrıca kemik iletim sensörleri, yapay zekâ yönlendirmeli mikrofon sistemi, her kulaklıkta bulunan yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma özelliği ile yüksek kalitede çağrı performansı sunabiliyor.

Sony’nin aktardığına göre WF-1000XM6 kulaklıklar, şarj kutusuyla birlikte 24 saate çıkan, tek şarjla ise 8 saat sunan bir pil ömrüyle geliyor. Qi kablosuz şarj destekli kulaklıkların fiyatı ise 329,99 dolar olarak açıklandı.