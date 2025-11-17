Tümü Webekno
Samsung Galaxy Buds 4 Pro Sızdırıldı (Bu Yeni Özelliği Çok Seveceksiniz)

Samsung'un merakla beklenen yeni kulaklığı Galaxy Buds 4 Pro, One UI 8.5'ta yer alan animasyonlarda fark edilmesi üzerine gün yüzüne çıktı. Peki yeni kulaklık ne gibi yeni özellikler sunacak?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un merakla beklenen Galaxy Buds 4 Pro modeli, One UI 8.5'te yer alan animasyonlarla gün yüzüne çıktı. Yeni tasarım daha kıvrımlı, daha sade ve önceki modele kıyasla çok daha kompakt görünüyor. Üstelik kulaklıklardaki LED ışıkların kaldırıldığı ve gövde saplarının artık düz bir formda olacağı da animasyonlardan görülebiliyor. Şarj kutusu da baştan aşağı yenilenmiş durumda ve artık tamamen açılan bir kapak tasarımına sahip, yani kulaklıklar kutuya yatay şekilde yerleştiriliyor.

Sızıntılar, Galaxy Buds 4 Pro’nun tasarımsal değişikliklerle sınırlı kalmayacağını da gösteriyor. Kulaklığın sap kısımlarına uygulanacak basma ve sıkma hareketleriyle kontrol edilebileceği, ayrıca 360 derece kayıt ve Adaptive Noise Control gibi mevcut özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

Baş hareketleriyle birçok özellik kontrol edilebilecek

Yeni modelin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise baş hareketleriyle kontrol özelliği. Kullanıcılar bu özellik sayesinde çağrıları yanıtlayabilecek ve reddedebilecek, alarmları kapatabilecek, bildirimleri kontrol edebilecek ve hatta bir yapay zekâ asistanıyla etkileşime girebilecek. Bu da özellikle ellerin meşgul olduğu anlarda büyük kolaylık sağlayacak.

Şimdilik daha fazla detay yok fakat mevcut söylentiler, Galaxy Buds 4 Pro'nun Samsung Galaxy S26 ile birlikte gelecek yılın başlarında tanıtılacağına işaret ediyor.

Peki siz Galaxy Buds 4 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

