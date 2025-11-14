Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Samsung, Yepyeni Taşınabilir Ekranlarını Duyurdu: Biri, Kablosuz da Kullanılabiliyor!

Samsung, "Movingstyle" serisinin bir parçası olarak 2 yeni taşınabilir ekranını duyurdu. 27 ve 32 inç boyutlara sahip olan taşınabilir ekranlardan küçük olan, yerleşik bataryası ile 3 saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sunuyor. Peki Samsung'un yeni ürünlerinin fiyatları ne kadar?

Samsung, Yepyeni Taşınabilir Ekranlarını Duyurdu: Biri, Kablosuz da Kullanılabiliyor!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte iki yeni taşınabilir ekranını tanıttı. Tüketicilerin ilgisini çekmesi muhtemel olan taşınabilir ekranlar, kabul edilebilir fiyatlarıyla çok satmayı başaracaklar gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Samsung'un yeni ürünlerine yakından bakalım.

Samsung'un yeni taşınabilir ekranlarından ilki The Movingstyle (LSM7F) olarak isimlendiriliyor. 27 inç boyutlu taşınabilir ekran, QHD çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Dokunmatik yapıdaki ekran HDR10+ teknolojisini de destekliyor. Ayrıca bu kablosuz ekranda bulunan batarya, 3 saate kadar kesintisiz çalışma imkânı sunuyor. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, HDMI ve 2 adet USB Type-C desteğine sahip olan taşınabilir ekran, 10W yerleşik hoparlör desteği sunuyor.

Samsung Movingstyle M7 ise daha da gelişmiş özellikler sunuyor

Başlıksız-1

Samsung Movingstyle M7 (M70F), az önce bahsettiğimiz taşınabilir ekrandan çok daha gelişmiş bir yapıya sahip. Bu ekran, 4K çözünürlük, 60 hz tazeleme oranı, HDR10 ve 4 ms gecikme süresi sunuyor. 32 inç boyutundaki bu model yerleşik batarya barındırmıyor ancak sahip olduğu özellikler, kablosuz yapıdan daha ağır basıyor. Öyle ki Movingstyle M7, ekran ve ses yansıtma özelliklerini destekliyor. Adaptive Sound+ destekli 10W hoparlör ile donatılan ekran, daha yüksek ses kalitesi sağlıyor. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre her iki modelde de kullanılabilecek stand, farklı kullanım senaryolarına hızlıca adapte olabilecek.

Başlıksız-1

Samsung The Movingstyle (LSM7F), an itibarıyla 1.199 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Daha büyük görüntüleme alanı sunan ancak yerleşik bataryası olmayan Movingstyle M7'yi satın almak isteyen tüketicilerin ödemeleri gereken tutar ise 699,99 dolar olarak açıklandı. Samsung'un taşınabilir ekranlarının Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Samsung'un Yeni Uygun Fiyatlı Büyük Ekranlı Tableti Galaxy Tab A11+ Tanıtıldı Samsung'un Yeni Uygun Fiyatlı Büyük Ekranlı Tableti Galaxy Tab A11+ Tanıtıldı
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim