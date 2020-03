Samsung Galaxy Fold İçin Android 10 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung, Galaxy Fold kullanıcıları için Android 10 güncellemesini yayınlamaya başladı. Katlanabilir telefon, güncellemeyle Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzünün tüm özelliklerine kavuşuyor.

Samsung'un katlanabilir ekranlı ilk telefonu Galaxy Fold'u Android 10 güncellemesi için öncelik listesinde alt sıralara koyması dikkat çekiciydi. Şirket, sonunda yaklaşık 2.000 dolarlık akıllı telefonu için işletim sisteminin son sürümünü yayınlamaya başladı.

Samsung, Galaxy Fold'un 4G versiyonu için Android 10 güncellemesini ilk olarak F900FXXU3BTCD sürüm numarasıyla Fransa'da yayınlandı. Güncellemenin yakında diğer ülkelerdeki kullanıcılara ve telefonun 5G versiyonuna da gelmesi bekleniyor.

Galaxy Fold'a gelen güncelleme, Android 10'un yanı sıra Mart 2020 güvenlik yamasını da içeriyor. Güncelleme, OTA üzerinden yayınlandı ve kullanıcılar telefonun Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncellemesi kısmından indirebiliyorlar.

Güncellemeyle birlikte Samsung Galaxy Fold, Android 10 ve One UI 2.0 arayüzünün tüm özelliklerine kavuşuyor. One UI 2.0, arayüzdeki değişikliklerin yanı sıra ağır çekim selfie videoları, geliştirilmiş yüz tanıma, yerleşik ekran kaydedici, yeni gezinme hareketleri gibi yenilikler içeriyor. Beklentiler, Galaxy Fold'un Android 10 tabanlı One UI 2.0'ı ilk alacak telefonlardan biri olması yönündeydi.

Samsung Galaxy Fold özellikleri: