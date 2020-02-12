Samsung Galaxy J6 Cihazlar İçin Güncelleme Yayınlandı

Dün, Galaxy S20 ailesini ve katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’i duyuran Samsung, bugün de 2018 yılında çıkardığı Galaxy J6 cihazları için bir güncelleme yayınlamaya başladı. Akıllı telefon üreticisinin yayınladığı güvenlik güncellemesinin içerisinde cihaza eklenen herhangi bir yeni özellik bulunmuyor.

Güncellemeler konusunda biraz ağır olmasıyla bilinen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy J6 cihazları için yeni bir güncelleme yayınladı. İlk olarak Güney Amerika ülkelerinde yayınlanan güncelleme, cihazda bulunan güvenlik açıklarını kapatıyor.

Güney Koreli akılı telefon üreticisi Samsung, 2018 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy J6 cihazı için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlamaya başladı. Güncellemenin içerisinde 2020 Şubat güvenlik yaması yer alırken, buna ek olarak herhangi bir geliştirme yer almadı.

Samsung Galaxy J6 güncellemesi

Güvenlik yaması haricinde cihaza herhangi bir geliştirme ya da yeni özellik eklemeyen J600GUBS6BTA4 numaralı güncellemenin boyutu ise 2,44 GB. Ayrıca güncelleme Android 9 Pie işletim sistemlerine gönderiliyor.

Samsung Galaxy J6 için güvenlik güncellemesi yayınlanan ülkeler arasında Meksika, Arjantin, Çin, Guatemala ve Şili gibi Güney Amerika ülkeleri bulunuyor. Ülkemiz de dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki kullanıcıların yeni güncellemeye ne zaman kavuşacaklarına dair ise net bir bilgi bulunmuyor.

2020 Şubat güvenlik yaması, kullanıcılara kademeli olarak gönderilecek. Dolayısıyla bir J6 kullanıcısıysanız güncellemeyi almanız biraz zaman alabilir. J6 kullanıcıları, güncelleme geldiğinde bildirim alacak olsalar da Sistem > Sistem > Sistem Güncellemeler > İndir ve Yükle seçeneğinden kontrol edebilirsiniz.

Yeni güvenlik yaması, cihazda yer alan bazı yüksek riskli bazı sorunları çözüyor. Kapatılan güvenlik açığı; saldırganların, özel olarak düzenlenmiş dosyalarla cihaza zarar vermesine sebep olabiliyordu. Güncellemeyle ayrıca sistem iletimindeki bazı sorunlar da hallediliyor.