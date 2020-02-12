Samsung, Katlanabilir Telefonları Bir Adım Öteye Taşıyacak

Dün Türkiye saati itibariyle akşam saat 10’da UNPACKED etkinliğini düzenleyen Samsung, burada ikinci katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip’i tanıtmıştı. Galaxy Fold’a göre bir hayli yol kat etmiş gibi gözüken Samsung’un elinde çok daha fazlası var gibi duruyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’u geçtiğimiz sene kullanıcılarına sunmuştu. Galaxy Fold ile katlanabilir akıllı telefon kervanına başarısız bir giriş yapan Samsung, dün akşam ikinci katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip’i tanıttı ve Galaxy Fold’a göre yeni telefonda bir hayli gelişme var gibi duruyor.

Galaxy Z Flip ile katlanabilir akıllı telefon pazarında neler yapabileceğini gösteren Samsung, bu alanda liderliğe oynamayı planlıyor. Şirketin mobil departmanı yöneticisi Roh Tae-moon, teknolojinin birden fazla noktadan katlanabilen telefon için hazır olduğunu dile getirdi. Hatta şirket, bu teknoloji üzerinde de çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Birden fazla noktadan katlanabilen telefonlar

Şu an piyasada bulunan katlanabilir akıllı telefonlar, tek bir noktadan katlanabiliyor. Ancak Samsung’un elindeki teknoloji, telefonun ve ekranın birden çok noktadan ve her iki yöne de katlanabilir olmasına olanak sağlıyor. Bu özelliği sağlayan şey, Galaxy Z Flip ile birlikte duyurulan Ultra Thin Glass teknolojisi olabilir ancak şirket yöneticisi, bu konu hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

Roh’un yaptığı açıklamaya göre bu pek de alışılmadık şekil faktörünün önündeki aşılması gereken asıl engeller ekosistem, servisler ve uygulamalar. Şu an için bu tür akıllı telefonlarla uyumlu uygulamalar ve servisler bulunmuyor. Dolayısıyla Samsung da henüz tam olarak gelişmemiş böyle bir alana giriş yapmak istemiyor. Bu tür bir cihazı raflarda görebilmemiz için ilk olarak bu cihazlara uygun ekosistemin geliştirilmesi gerekiyor.

Roh, ayrıca katlanabilir akıllı telefon üretiminin mutfağıyla ilgili de oldukça ilginç bir bilgi paylaştı. Roh, ilk katlanabilir akıllı telefonları olan Galaxy Fold’un geliştirilmesinin 7 sene, Galaxy Flip’in geliştirilmesinin ise 3 sene sürdüğünü söyledi. Dolayısıyla bu cihazların geliştirme aşamaları da giderek kısalacak ve bir süre sonra ana akım cihazlar haline gelecekler.