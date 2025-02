Samsung, uygun fiyatlı yeni telefonları Galaxy M06 ile Galaxy M16'nın Amazon Hindistan sayfasını aktif etti. Bu hamle ile telefonların tasarımlarına ilişkin detaylar ortaya çıkmış oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı telefonları Galaxy M06 ile Galaxy M16, çok yakında duyurulacak gibi görünüyor. Zira şirket, yaklaşmakta olan telefonlarının Amazon Hindistan sayfasını oluşturmuş durumda.

Samsung'un Amazon Hindistan'da oluşturduğu sayfa, Galaxy M06 ile Galaxy M16'nın tasarımları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Bu bağlamda; her iki telefonda da dikey yerleştirilmiş kamera kurulumları göreceğiz gibi duruyor. Galaxy M06'da iki, Galaxy M16'da ise üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak.

İşte Samsung Galaxy M06 ve Galaxy M16 için Amazon'da paylaşılan görsel

Amazon Hindistan'da yayımlanan görüntüler, Samsung'un kamera çerçevesi tasarımına geri dönüş yapabileceğini düşündürüyor. Şirket, 2022 yılında bir karar almış ve sadece sensör çıkıntıları kullanmaya başlamıştı. Bu görüntüler yanıltıcı değilse Galaxy M06 ile Galaxy M16, yeniden kamera çerçevesi kullanmaya başlayacak.

Samsung, yaklaşmakta olan telefonlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak her iki model de uygun fiyatlı telefon arayışında olan kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira her iki telefon da günlük ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde dizayn edildi. Ayrıca her iki modelde de Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü bulunacak. Bakalım telefonların fiyatı nasıl olacak...