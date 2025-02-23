Samsung Galaxy S25 Edge'i gösteren yeni bir video paylaşıldı. Daha sonra sahibi tarafından kaldırılan video, telefonun bazı özelliklerinin ifşa olmasını sağladı. İşte detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bir süredir gündemde olan ince akıllı telefonu Galaxy S25 Edge, Meksikalı bir YouTuber tarafından paylaşılan video ile büyük oranda ifşa oldu. Yayımda kaldıktan bir süre sonra paylaşılan videodaki Galaxy S25 Edge'in prototip mi yoksa test versiyonu mu olduğu belli değil.

Samsung Galaxy S25 Edge için paylaşılan videoda telefonun Galaxy Z Fold6 ile yan yana getirildiğini görüyoruz. Katlanabilir ekranlı telefonun açık hâldeki kalınlığının 5,6 milimetre olduğunu hatırlayacak olursak, Galaxy S25 Edge modeli de buna yakın olacak gibi görünüyor.

İşte Samsung Galaxy S25 Edge'in paylaşılan özellikleri

Paylaşılan videoda telefonun tüm özellikleri detaylıca anlatılmıyor. Ancak bu telefonda 12 MP çözünürlük sunan selfie kamera ile 12 MP çözünürlük sunan bir arka kameradan bahsediliyor. Bu kameranın ana arka kamera mı yoksa ultra geniş açılı sensör mü olduğu belli değil. Öte yandan; videoda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip bir versiyon gösteriliyor.

Bazı kaynaklara göre Samsung, Galaxy S25 Edge'i birkaç hafta sonra başlayacak MWC 2025 etkinlikleri kapsamında duyuracak. Yapılan açıklamalar ile bu telefonla ilgili tüm detaylar netleşmiş olacak. Bakalım Samsung'un ultra ince tasarımlı telefonu, tüketiciler arasında gerçekte heyecan yarayacak mı...