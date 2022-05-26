Samsung Galaxy M13 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy M13'ü duyurdu. Hiç de fena olmayan özelliklere sahip telefonun Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Galaxy M13'ün fiyatı ise şimdilik belli değil.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bütçe dostu kategorisinde yer alacak yeni akıllı telefonu Galaxy M13'ü duyurdu. Oldukça klasik bir tasarıma sahip olsa da teknik detayları ile dikkat çeken telefon, en çok da fiyatıyla merak konusu olacak gibi görünüyor. Zira bu akıllı telefon Türkiye'ye makul bir fiyattan gelirse, son dönemlerin en çok satan modelleri arasındaki yerini alabilir. Peki Samsung'un yeni akıllı telefonu tüketiciye neler sunuyor?

Samsung Galaxy M13, 6,6 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla geliyor. FHD+ çözünürlük sunan bu ekrandaki çentikte, 8 MP'lik ön kamera yer alıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan çerçeveye monte edilmiş durumda.

Karşınızda Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy M13'ün içinde Exynos 800 işlemci yer alıyor. Bu işlemci 4 GB RAM, 128 GB'ye kadar da depolama alanı ile desteklenmiş durumda. microSD desteği ile depolama alanını genişletmek mümkün. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olan telefon, 15 watt destekli 5.000 mAh batarya ile geliyor. Telefonun işletim sistemi ise Android 12 tabanlı One UI 4.1.

Telefonun arka kısmındaki üçlü kamera kurulumu da oldukça iddialı. 50 MP çözünürlük sunan ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik kamerası ile kombine edilmiş. Samsung'un kameralar için tasarladığı yapay zeka desteği, bu telefonda da yer alıyor.

Samsung Galaxy M13 teknik özellikleri:

Ekran: 6,6 inç FHD+, IPS LCD

6,6 inç FHD+, IPS LCD İşlemci: Exynos 800

Exynos 800 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB-128 GB

64 GB-128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP

50 MP + 5 MP + 2 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh İşletim Sistemi: One UI 4.1

Samsung, Galaxy M13'ün fiyatını açıklamadı. Ancak bu akıllı telefon, Avrupa pazarında satışa sunulacak. Yakın bir gelecekte, Samsung Galaxy M13'ün fiyatını öğrenme şansımız olabilir...