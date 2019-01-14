Samsung, Galaxy M20 İçin Bir Ön Tanıtım Sayfası Yayınladı

Giriş seviyedeki rekabete ortak olmak isteyen Samsung, yeni akıllı telefon serisi Galaxy M20 için ön tanıtım sayfası diyebileceğimiz bir mikro-site yayınladı.

Samsung Hindistan, Güney Koreli şirketin giriş seviyedeki yeni akıllı telefon serisi olacak Galaxy M için bir mikro-site yayınladı. Söz konusu sitenin yayına alınması ile birlikte Galaxy M20 olduğu düşünülen cihazın lansman tarihi ve tasarımı ortaya çıkmış oldu.

Bütçe dostu akıllı telefonlarla yakından ilgilenenlerin fazlasıyla beğenisini toplayacak olan Galaxy M20, şirketin en yeni geniş ekran tasarımı olan Infinity-V tasarıma sahip olacak. Ancak daha tanıdık bir ifade ile damla çentikli tasarım diyebiliriz.

Cihazın ultra geniş açılı bir arka kameraya ve 3x hızlı şarj desteğine sahip olacağı da sitede yer alan bilgiler arasında. Batarya kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmiyor ancak önceki sızıntılar cihazın 5000mAh bataryaya sahip olacağını söylüyordu.

Web siteye göre cihaz, 28 Ocak tarihinde gün yüzüne çıkacak. 200 dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen ürünün giriş seviyeye göre oldukça iddialı bir bellek ve işlemci performansına sahip olacağı düşünülüyor.