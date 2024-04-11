Samsung'un yeni giriş-orta seviye telefonu Galaxy M55, kutusundan 45W USB-C kablo çıkan ilk Samsung telefon oldu. Yani 86,499 TL fiyat etiketine sahip 1 TB Galaxy S24 Ultra'nın bile kutusunda bulunmayan donanım, Galaxy M55'in kutusunda bulunuyor.

Geçmişte akıllı telefonların kutuları oldukça dolu olurdu. Kutunun içinden şarj kablosu, şarj adaptörü, kulaklık gibi pek çok donanım çıkıyordu. Sonrasında hem firmaların stratejilerindeki değişimler hem de maliyet azaltma çabaları sonucu kutulardan çıkan ekipmanların sayısında da düşüşler olmaya başladı. Örneğin Samsung, en pahalı modellerinde bile kutuya 45W USB-C şarj kablosu koymuyordu. Ta ki Galaxy M55'e kadar.

Üst düzey Samsung telefonların kutularından artık şarj cihazı çıkmıyor olsa da şarj kablosu bulunuyor. Ancak bu kablolar 25W şarj destekliyor ve şarj adaptörü ya da telefon desteklese bile 45W şarj edemiyorlar. Samsung, 45W hızlı şarj kablosunu ilk kez Galaxy M55 modeliyle birlikte cihaz kutusuna koymuş durumda. Evet, amiral gemilerinde bile bulunmayan donanım, giriş-orta seviye telefonun kutusunda yer alıyor.

Kablo tamam da başlığı yok

Tabii burada farklı bir sorun yok değil. Kutudan hızlı şarj kablosu çıkıyor ancak buna uygun adaptör yer almıyor. Dolayısıyla bir 45W hızlı şarj adaptörü satın almak zorunda kalıyorsunuz. Haliyle yine ek ücret ödemeden hızlı şarj kullanmak hayal oluyor.

Aslında 45W şarj ile 25W şarj arasında %0'dan %100'e şarj süresi anlamında çok bir fark bulunmuyor ancak iki şarj desteği arasındaki fark kısa süreli şarjda kendisini belli ediyor.