Samsung, Galaxy AI ile kullanıcılara sunulan Canlı Çeviri ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket, özelliğin ne zaman Türkçe dil desteğine kavuşacağını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 ailesi ile "Galaxy AI" dönemini resmeni başlattı. Bu kapsamda, kullanıcılara yapay zekâ destekli pek çok özellik sunuldu. O özelliklerden bir tanesi de Canlı Çeviri idi.

Galaxy AI'ın Canlı Çeviri özelliği, bir görüşme sırasında iki dil arasında otomatik olarak tercüme yapıp, telefonun ucundaki isimlerin anlaşabilmelerini sağlıyordu. Ancak bu özellik, şimdiye kadar Türkçe dil desteğine sahip değildi.

Samsung, Canlı Çeviri'ye ne zaman Türkçe dil desteği geleceğini açıkladı

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Samsung, Canlı Çeviri özelliğine eklenecek yeni dilleri ve bununla ilgili takvimi de paylaştı. Samsung'un açıklamasına göre Türkçe, 2024 yılı sonuna kadar Canlı Çeviri özelliğinin bir parçası olacak.

Hâlihazırda 13 dil için canlı çeviri desteği sunan Samsung, bu yıl içerisinde yapacağı çalışma ile desteklediği toplam dil sayısını 23'e çıkarmış olacak.