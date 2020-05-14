Galaxy Note20 Serisinin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un amiral gemilerinden olacak Galaxy Note20 serisinin bu sene içerisinde çıkması bekleniyor. Cihazların çıkış tarihi yaklaştıkça ortaya çıkan bilgiler de artıyor. Galaxy Note20 serisiyle alakalı şimdiye kadar ortaya çıkan bilgileri haberimizde derledik.

Yeni çıkacak telefonların lansman tarihleri yaklaştıkça teknoloji tutkunlarında ortaya çıkan heyecan da aynı oranda artıyor. Bazı cihazların henüz lansman tarihleri bile belli olmamışken o cihazlara olan ilgi diğerlerine göre çok daha fazla durumda olabiliyor. Genellikle amiral gemisi olan bu cihazların sadece ismi ortaya çıktığında bile gündem olmaya yeterli oluyor. Bizler de bugün henüz hakkında pek bir şey belli olmadığı hâlde dikkat çeken Galaxy Note20 serisi hakkında konuşacağız.

Daha önce yaptığı sızıntılarla ünlenen Ross Young, YouTube kanalı Greggles TV'de Galaxy Note20 serisiyle alakalı bilgiler verdi. Galaxy Note20 ve Galaxy Note20+ olmak üzere 2 farklı cihazla gelecek Galaxy Note20 serisinde, Qualcomm imzalı ikinci nesil 3D Sonic Max parmak izi okuyucu bulunacak. Bu teknolojiyi ilk kez kullanacak olan seri, aynı anda 2 parmak izi okuma kapasitesine sahip olacak.

Galaxy Note20+'ın ekranı Galaxy S20 Ultra'dan daha küçük olacak:

Young'a göre ön kamerada göze çarpan çok büyük bir değişiklik meydana gelmeyecek. Ön kamera, Galaxy Note10 serisinde olduğu gibi kalacak; bu da demek oluyor ki ekranın üst kısmının ortasında bir kamera deliği mevcut olacak.

Konu ekrana geldiğinde Samsung burada herkesi şaşırtacak diyebiliriz. 6,87 inç ekrana sahip olacak Galaxy Note20+'ın ekranı ilginç bir biçimde Galaxy S20 Ultra'nın ekranından daha küçük. Galaxy Note20+ bu şekildeyken, Galaxy Note20'de ekran 6,42 inç olacak.

RAM'ler 16 GB ile sınırlandırılacak:

Cihazların RAM'inin 16 GB ile sınırlandırılacağını söyleyen Young, batarya konusundaysa net bir bilgi vermedi. Her iki cihazın bataryasının 4.000 ila 5.000 mAh arasında olacağını düşündüğünü söyleyen Young, batarya konusunda Galaxy S20 serisinden çok da farklı bir yol izlenmeyeceğini dile getirdi. Ayrıca Galaxy Note20+'ın Galaxy Note20'ye göre daha büyük bir bataryaya sahip olmasına birçok kişi tarafından kesin gözüyle bakılıyor.

Young, cihazların çıkış tarihi hakkında da bilgi verdi. Young, Samsung'un genel olarak yaptığı gibi bu sene de ağustos ayı içerisinde cihazları tanıtacağını söyledi. Ayrıca Young, Galaxy Note20 serisiyle birlikte yeni Galaxy Fold'un da tanıtılacağını aktardı. Videonun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.