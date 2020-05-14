Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanması, evlerde kalan çocukların akıllı cihazlarda geçirdikleri süreyi artırdı. Peki, çocukların internette karşılaşabilecekleri zararlı içeriklerin önüne nasıl geçilebilir? Tam bu noktada Samsung Kids, çocukların teknoloji ile macerasında ebeveynlere büyük ayrıcalıklar tanıyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de milyonlarca çocuk, hem okulların tatil edilmesi hem de sokağa çıkma sınırlamaları nedeniyle evlere kapanmış durumda, Çocuklar bu süre zarfında telefon, tablet ve bilgisayar gibi akıllı cihazlarla gereğinden fazla haşır neşir olabiliyor. Ebeveynler ise giderek artan bu dijitalleşme karşısında her zamankinden daha fazla endişe duyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un “İnterneti Tadında Kullan” sosyal sorumluluk hareketi kapsamında açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman, anne ve babaların çocukların bu süreçte akıllı cihazları kullanırken her zamankinden daha temkinli olmaları gerektiğini söyledi.

Samsung Kids, ebeveynlere içerik ve kullanım süresi kontrolü sağlıyor

Ailelerin çocuklarına telefon ve tablet gibi cihazları verirken onlar için özel olarak geliştirilmiş arayüze sahip uygulamaların kullanmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Arman, içerik ve kullanım süresi kontrolü sağlayan bu uygulamaların özellikle 10 yaş öncesi çocuklar için çok kritik olduğunu ifade etti.

Samsung Kids arayüz uygulamasının, çocuklar için eğlenirken öğrenebilecekleri güvenli ortam sağladığını dile getiren Prof. Dr. Arman, “Bu uygulama oyun süresi sınırını belirlemenize, izinleri kontrol etmenize olanak veriyor ve çocuğunuzun ne öğrendiğini bilmenizi sağlayan kullanım raporlarını sağlıyor” dedi.

Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Samsung Kids, çocuklara eğlenirken öğrenebilecekleri güvenli bir ortam yaratıyor

Söz konusu uygulama sayesinde çocukların, anne babaları tarafından izin verilen önceden tanımlanmış bir liste dahilindeki kişileri arayabildiğini ve onların izin verdiği belirli internet sitelerinde, zamanlanmış belirli süreler dahilinde güvenli bir biçimde gezinebildiğini aktaran Prof. Dr. Arman, böylece çocukların özel bilgilerinin korunduğunu ve çevrimiçi kimliklerinin de güvenceye alındığını belirtti.

Ebeveynlere çocuklarının karşılaşabilecekleri bazı tehlikeler konusunda tedbirli olma şansı tanıyan Samsung Kids arayüz uygulaması, içindeki uygulama ve oyunlarla çocukların eğlenirken yeteneklerini de geliştirebilmelerini sağlıyor.

Örneğin; Crocro'nun Macerası adlı oyun, çocukların programlama ve algoritma teorisinin bazı temel unsurlarını öğrenebilmelerine imkan tanıyor. Bir diğer oyun olan Bobby'nin Tuvali ise çocuklara istedikleri resimleri çizebilmelerini ve hayal güçlerini özgürce geliştirebilmelerini sağlıyor. Samsung Kids’i aktif hale getirmek ve uygulama hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.