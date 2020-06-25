Samsung, Dijital Ödeme Çözümü Pay Card'ı Tanıttı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung, Avrupa’nın önde gelen fintech şirketlerinden Curve ile ortaklaşa geliştirdiği yeni dijital ödeme çözümü Samsung Pay Card’ı duyurdu.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, dijital bankacılık platformu Curve ve ABD’li finans şirketi Mastercard birlikteliğinde geliştirdiği Samsung Pay Card’ı tanıttı. Yeni dijital ödeme çözümü, Samsung müşterilerine tek bir harcama kanalı üzerinden mali durumlarını çok daha esnek, basit ve güvenli bir şekilde yönetmeyi vadediyor.

Birden fazla ödeme kartını bir araya getiren ve bir kullanıcının tek bir karttan ödeme ve para çekme yapmasına izin veren Curve tarafından desteklenen Samsung Pay Card, mobil cihazlarının rahatlığıyla müşterilere gerçek bir dijital cüzdan deneyimi sunacak. Bununla birlikte Samsung Pay Card’ın, Apple Card gibi müşterilerin yaptığı harcamaların belli kısmını nakit olarak kazanacakları bir özelliğe sahip olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Samsung Pay Card, harcamaları çok daha esnek, basit ve güvenli bir şekilde yönetmeyi vadediyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Samsung İngiltere ve İrlanda Kurumsal Başkan Yardımcısı Conor Pierce, “Curve ile ortaklaşa geliştirdiğimiz dijital ödeme çözümümüz, bu yıl içinde Samsung müşterileri için Samsung Pay üzerinden satışa sunulacak. Kullanıcılara yeni bir ödeme deneyimi sunacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Samsung olarak yaptıkları her şeyin merkezinde müşterilerin yer aldığını söyleyen Pierce, “Bu yüzden en iyi teknoloji, hizmet ve çözümleri yaratmak için çalışıyoruz. Curve tarafından desteklenen Samsung Pay Card, Samsung Pay hizmetimizi genişletmemize izin vererek, sadık müşterilerimize her zamankinden daha fazla avantaj ve ödül sunuyor” ifadelerini kullandı.

Curve Kurucusu ve CEO'su Shachar Bialick ise “Hem Samsung hem de Curve, kendi sektörlerinde dikkat çekici şeyler yapıyor. Dünyanın en yenilikçi şirketlerinden ikisinin kurduğu bu yeni ortaklık, heyecan verici bir ürünün doğmasını sağladı” şeklinde konuştu. Samsung Pay Card hakkında daha fazla bilgi almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.