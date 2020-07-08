Samsung Galaxy Note20 Ultra, Kanlı Canlı Görüntülendi

Önümüzdeki ayın başında yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanan Samsung, bu zamana kadar onları gizlemekte iyi bir iş çıkarıyordu. Ancak yeni yayınlanan bir videoyla birlikte Samsung'un belki de en çok beklenen serisi Note'un en yeni ve en üst üyesi Galaxy Note20 Ultra'nın görüntüleri ortaya çıktı.

Samsung, bu hafta 5 Ağustos tarihinde UNPACKED isimli cihaz tanıtım etkinliğini gerçekleştireceğini duyurdu. Galaxy Note20 serisinin ortaya çıkmasının yanı sıra Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Watch3 cihazlarının da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Tabii ki bazı söylentilere göre Galaxy Z Fold 2 cihazının da bu etkinlikte tanıtılması mümkün.

Galaxy Note20 Ultra, uzun bir süredir kendini gizlemeyi başarmış olsa da geçtiğimiz günlerde Samsung'un resmi Rusya sitesinde ortaya çıkmıştı. Bakır rengindeki modelini tüm ihtişamıyla gördüğümüz bu sızıntı sonucunda telefonla ilgili daha kapsamlı bir bilgi edinmiştik.

Samsung Galaxy Note20 Ultra'nın tasarımını gözler önüne seren video

Samsung Galaxy Note20 Ultra'nın resmi render görüntülerinin ardından şimdi de telefonun kanlı canlı göründüğü bir video ortaya çıktı. Videoda siyah renkli bir Galaxy Note20 Ultra incelendi ve de belki de telefonla ilgili bu zamana kadarki en net görüntüleri video sayesinde görmüş olduk.

Yanında bir adet Galaxy Note10'la ortaya çıkan Samsung Galaxy Note20 Ultra'nın videosunu incelediğimiz zaman S Pen'in ve hoparlörlerin yerinin değiştiğini kolaylıkla görebiliyoruz. Eskiden telefonun sağ tarafında bulunan S Pen, yeni tasarımda telefonun sol tarafına konumlandırılmış durumda.

Galaxy Note20 Ultra'nın tasarımından bahsedecek olursak tabii ki bahsedeceğimiz bir ikinci nokta da telefonun kamera modülü olacaktır. Bu zamana kadarki en büyük kamera modülleri arasına girebilecek büyüklükteki modül, kendini direkt belli ediyor. Videoyla birlikte telefonun üç adet kamera sensörüyle geleceğini de rahatlıkla görüyoruz.

Şu an için onaylanmamış olsa da Galaxy Note20 Ultra'nın Snapdragon 865 işlemciyle birlikte geleceği ve 16 GB'lık bir RAM'i bünyesinde barındıracağı söyleniyor. Tabii ki Samsung'un yeni çıkan Snapdragon 865+'ı seçme ihtimali de bulunuyor. Ekranının 120 Hz QHD+ görüntüyü desteklediği söylenen Samsung Galaxy Note20 Ultra'nın fiyatıyla ilgiliyse şu an için bir tahmin bulunmuyor.