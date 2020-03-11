Galaxy S Serisinin Kameralarının Yıllar İçinde Gelişimi

Samsung, 2010 yılından beri geliştirmeye devam ettiği Galaxy S serisi ile akıllı telefon piyasasının en önemli şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. Samsung, ilk Galaxy S modelinden Galaxy S20'ye kadar telefonlarının kameralarını ne kadar geliştirdiğini açıkladı.

Samsung, akıllı telefon piyasasının önemli şirketlerinden biri. Şirket, geliştirdiği Galaxy S serisi ile yıllardır kullanıcıların en çok tercih ettiği markalardan biri oldu. Galaxy S serisinin kameralarının gelişimi de Samsung’un bu başarısının arkasındaki önemli faktörlerden biri olarak duruyor. Samsung şimdi, Galaxy S serisinin kamerasının gelişimini gösteren bir infografik yayınladı. Yayınlanan infografikte Galaxy S serisinin kameralarının gelişiminin en önemli kırılma noktaları görülüyor.

Galaxy S serisi, ilk üyesi Galaxy S’den beri kamera alanında rakiplerini zorluyor. Galaxy S serisinin 2010 yılında piyasaya sürülen ilk telefonu olan Galaxy S, 5MP kamerasında otomatik odaklama, yüz tanıma ve titreme önleme özellikleri ile rakiplerinin karşısına çıkmıştı.

Galaxy S’in ardından 2012 yılında piyasaya sürülen Galaxy S3, hareket eden nesneleri yakalayabilen bir kamera ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. 2013 yılında duyurulan Galaxy S4 Zoom, 10x optik zoomu ile o zamanların en çok konuşulan telefonlarından olmuştu.

2014’te duyurulan Galaxy S5 ve 2016 yılında duyurulan Galaxy S7 ise daha canlı ve gerçekçi fotoğraf kalitesi sunmuşlardı. Özellikle Galaxy S7’de bulunan dual piksel teknolojisi ile otomatik odaklanma yetenekleri, bir üst seviyeye çıkmıştı.

2018’de duyurulan Samsung’un amiral gemisi Galaxy S9, ortamın ışık duruma göre diyafram değerini f/1.5’dan f/2.4’e değiştirebilecek bir özellikle duyurulmuştu. Galaxy S9’dan sonraki amiral gemisi Galaxy S10 ise süper dengeleyicisi ile bulanık fotoğrafların önüne geçmişti.

Bu yıl duyurulan Galaxy S20 serisi ise Samsung’un akıllı telefonlarının kamera teknolojisinde geldiği noktayı gösteriyor. S20 serisinin yüksek çözünürlüklü kameraları, hayranlık uyandırıcı fotoğraflar sunuyor. Özellikle S20 Ultra’nın 100x space zoom özelliği, S20 serisini rakiplerinin karşısından bambaşka bir noktaya taşıyor.

Galaxy S20 serisi, video çekilirken kolaylıkla fotoğraf çekmeye izin veriyor. S20’lerin 8K video çekim sağlaması Samsung’un 10 yıl içinde kamera teknolojisini getirdiği noktayı aslında çok iyi bir şekilde özetliyor.