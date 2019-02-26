Barselona’da düzenlenen MWC 2019 etkinliğinde açıklamalar yapan McAfee, Samsung ile ortaklığını genişlettiğini duyurdu. Firmanın duyurusuna göre bütün Galaxy S10 cihazları, ön yüklü şekilde gelen McAfee uygulamalarıyla korunacak.

Dünyanın en bilinir siber güvenlik yazılımları şirketlerinden McAfee, mobil cihaz pazarında önemli bir ortak edinmiş durumda. Samsung ile bir süredir anlaşma gereği mobil uygulamalarını ön yüklü şekilde gönderen McAfee, Galaxy S10 ailesine özel bir anlaşma yaptı.

Samsung’un 20 Şubat’a ABD’de tanıttığı Galaxy S10 cihazlarının hepsinde McAfee mobil antivirüs uygulamaları bulunacak. Cihazlarda bulunan Samsung Secure Wi-Fi servisi ile entegre bir şekilde çalışacak McAfee uygulamaları, cihazların halka açık kablosuz ağlarda daha güvenli olmalarını sağlayacak. Nitekim Secure Wi-Fi servisi şimdilik ABD’deki T-Mobile kullanıcılarının cihazlarında sunuluyor.

Benzer bir anlaşma ise Xiaomi ve Cheetah Mobile arasında bulunuyor. Bazı amiral gemilerinde Clean Master uygulamasını ön yüklü olarak sunan Xiaomi, arayüz ve özgün uygulamalara yer vermek yerine diğer uygulama geliştiricileri ile anlaşma yoluna gidiyor. Samsung’un McAfee ile yaptığı anlaşma ise biraz farklı, zira Güney Koreli şirketin çekirdek yazılımlarıyla entegre bir şekilde çalışan antivirüs yazılımlarından söz ediliyor.

Samsung Galaxy S10+ kutu açılışını yaptığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: