Samsung Galaxy S10’un Olmasa da Olur 5 Özelliği

Dünyanın en çok akıllı telefon üreten ve satan firması Samsung, amiral gemisi sınıfındaki yeni Galaxy S10 ailesiyle piyasadaki yerini aldı. Samsung’un Türkiye fiyatları netleşen ve ö siparişe açılan bu cihazlarında, satın alacak herkesin kullanmayacağı bazı özellikler bulunuyor.

Akıllı telefonların becerileri arttıkça, sahip oldukları ancak kullanmadığımız özelliklerin sayısı da artıyor. Apple, Samsung ve Huawei gibi üreticilerin fiyatları artık sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada cepleri yakıyor. Firmalar, yıllar süren AR-GE çalışmalarının maliyetlerini artık etiketlere fazlasıyla yansıtıp, rekabet yoluyla fiyatları tavana çektiler.

Daha çok özellik, daha iyi rekabet ve daha yüksek fiyat etiketi demek. Samsung, her ne kadar güncel rekabette ön plana çıkacak uygun bir fiyat politikası belirlese de Galaxy S10 cihazlarının fiyatları, 2 yıl öncesindeki tavan fiyatları neredeyse ikiye katlıyor. Ekonomik etmenler ve rekabet dışındaki en büyük fiyat artış nedeni ise kullanmadığımız özellikler.

Peki Galaxy S10 ailesinde kullanıcıların hepsine hitap etmeyen hangi özellikler bulunuyor? Gelin birlikte bakalım.

Kablosuz güç paylaşımı:

Neden herkese hitap edemiyor? Cevap: Eğer Galaxy S10 cihazlarından birisini almaya niyetlenir, bütçenizi ucu ucuna ayarlarsanız bu özelliği hemen kullanmanız zor olacak. Zira kablosuz güç paylaşımı yapabilmek için bir başka Galaxy S10 sahibine ihtiyacınız var. Metroda ya da otobüste giderken şarjınızın azaldığını düşünün, böyle bir durumda başka bir Galaxy S10 sahibi aramak zorundasınız.

Unity ile işbirliği:

Samsung, Galaxy S10 cihazlarında oyun deneyimini arttırmak için günümüzün en popüler platformlarından birisiyle anlaştı. Pek çok oyunda kullanılan Unity platformu, Samsung için Nisan 2019’dan itibaren özel oyun optimizasyonları sunacak.

Firma amiral gemisi cihazının bazı özellikleriyle, piyasada bulunan oyun telefonlarına da rakip olmaya çalışıyor. Nitekim herkes telefonunu oyun oynamak için almıyor. Özellikle Galaxy S serisinin müşterilerinin öncelik sırasında oyun yok. Samsung, oyun deneyimine önem veren insanları kendisine çekmek için bu yola gitti. Kabul edilebilir, ancak yine herkes tarafından kullanılmayacak bir özellik olarak listemizde yerini alıyor.

Instagram’a özel kamera modu ve hızlı paylaşım özelliği:

Facebook, henüz Instagram ve WhatsApp’ı bünyesine dahil etmeden önce akıllı telefon işine de girmişti. Üzerinde özel Facebook tuşu olan geleneksel telefonları hala unutmadık. Instagram’ın 2018 yılındaki inanılmaz yükselişi, Samsung’un da dikkatini çekmiş olacak ki bundan kendi payını almak istedi. Açık konuşmak gerekirse pazarda sırf Instagram’a özel modlar sunan telefon arayan çok insan yok.

Galaxy S10’un kamerasına Instagram’a özel çekim modları koyan Samsung, bazı sosyal medya kullanıcılarını kendisine çekmeyi hedefledi. Güzel hamle, ancak yine herkesin kullanacağı bir özellik değil.

YouTuber ve benzeri içerik üreticilere özel Adobe Rush:

Herkes YouTube’da yayın yapmıyor, ancak YouTuber olmak istiyor. Samsung da bu eğilimi fark edip Adobe ile Galaxy S10 ailesine özel bir uygulama geliştirdi. Aslında bakarsanız Adobe Premier’in ücretsiz Android versiyonuyla çok benzer özelliklere sahip. Buna rağmen pazarlamanın gücüne inanan Samsung, Rush’ın sadece Galaxy S10’larda bulunacağını söyledi.

Güzel yaklaşım, nitekim herkes videolar çekip bunları profesyonel şekilde kurgulayarak YouTube ve benzeri mecralarda paylaşmayacak. Bu özelliğin hedefinde, özellikle video bloglar çeken, her yerde bilgisayarını taşıyamayan yayıncılar var. Yine herkesin kullanamayacağı bir özellik olarak listedeki yerini alıyor.

5G’li özel sürüm:

Galaxy S10’un 5G’li özel sürümünde ayrıca 1TB hafıza ve 12 GB RAM ile geliyor. Hafıza dokunuşu güzel, ayrıca artık 12 GB gibi abartılı bir RAM biriminin ne amaçla kullanılacağını sorgulamıyoruz. Mevcut uygulama ve yazılımlara 6 GB’lık RAM birimleri zaten yeterken iki katına gerek yok.

Asıl dikkat çeken konu ise 5G. Samsung’un piyasadaki ilk 5G’li akıllı telefonlardan birisini tanıtması, yine pazarlama stratejilerine yönelik bir hamle. Zira 5G destekli hücresel bağlantı imkanları yaygınlaşana dek 1 yılı aşkın süre geçecek. Bu süre zarfında firmaların bir sonraki 5G destekli modelleri ortaya çıkmış olacak. Peki ya geçen o süre zarfında Galaxy S10 5G’nin yüksek kablosuz internet deneyiminden kim faydalanacak?

Eğer sizin de Galaxy S10’da gördüğünüz ve bana hitap etmiyor dediğini bir özellik varsa, yorumlar kısmına bekliyoruz. Takipte kalın.