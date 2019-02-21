Samsung Galaxy S10'un Kamerası Instagram Moduyla Geliyor

Galaxy'nin S ailesinin 10. üyesi Galaxy S10'un kamera uygulamasında bulunan Instagram Modu'yla Instagram'a girmeden fotoğraf düzenlemek ve paylaşmak mümkün.

Samsung'un 20 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği Unpacked Etkinliği'nde tanıttığı Galaxy S10 akıllı telefonu oldukça büyük ilgi gördü. Özellikle Türkiye fiyatının beklenenden bir hayli ucuz olmasıyla gündemimize oturan Galaxy S10 için Samsung, Instagram ile ortak bir çalışma yürüterek kullanıcılarına kamera uygulaması içerisinden Hikaye paylaşılmasına olanak tanıyor.

Toplamda 4 adet yeni S10 serisi cihaz tanıtan Samsung, bu cihazlara ait birçok inovatif özelliği de gün yüzüne çıkardı. Lansmanda tanıtılan özelliklerin en ilgi çekenlerinden birisi olan Instagram Modu ise çok konuşulacaklar arasında. Galaxy S10 cihazınızın kendi kamera uygulamasıyla çektiğiniz bir fotoğrafı, Instagram Modu sayesinde, Instagram'daki düzenleme seçeneklerinin aynılarına sahip olarak düzenleyebiliyor ve bu doğrultuda Instagram hesabınızda paylaşabiliyorsunuz.

Instagram'ın CEO'su Adam Mosser, dünkü lansmanda tanıttığı bu özelliğin ardından Samsung CEO'su DJ Koh'u sahneye davet ederek; onunla cihazın kendi kamera uygulaması üzerinden bir selfie çekinip, sonrasında bu selfie'ye #WITHGALAXY hasthagini ekleyip kendi Instagram hesabında Hikaye olarak paylaşmıştı.