Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S10 Arasındaki Farklar Neler?

Samsung, Galaxy S10 modelini nihayet tanıttı. Peki asıl soruyu sormak gerekirse Galaxy S10, Galaxy S9'a göre ne kadar iyi?

Samsung, dün gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile Galaxy S serisinin 10. yıl telefonları Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerini tanıttı. Galaxy S10 ailesi, serinin şu ana kadarki en büyük sıçramasını gerçekleştirirken, Samsung, cihazla ilgili beklentileri boşa çıkarmamış oldu.

Galaxy S10 son derece şık ve güçlü bir cihaz olsa da geçtiğimiz yılın amiral gemisi Galaxy S9 da oldukça iyi bir telefondu. Bu nedenle fiyat farkını da göz önünde bulundurarak iki cihaz arasında kararsız kalırsanız bu çok da sürpriz olmaz. O halde iki cihazı karşılaştırmak gerekirse Galaxy S10, Galaxy S9’a göre ne kadar iyi?

Performans, Pil Ömrü ve Şarj

Samsung, Galaxy S10 ile birlikte ilk 7nm işlemcisini piyasaya sürmüş oldu. Yeni işlemci, cihazın yapay zeka yeteneklerini artırırken işlem gücüne %29, grafik gücüne %37 kazanç sağlıyor. Ayrıca Samsung, Galaxy S10 ile birlikte RAM kapasitesini de ikiye katladı ve 8GB RAM’li ilk standart Galaxy S modelini piyasaya sürmüş oldu. Batarya konusunda ise 7nm işlemcinin getirmiş olduğu verimlilik, Galaxy S9’a göre 400mAh daha büyük olan batarya ile birleşiyor. Bu sayede Galaxy S10 daha yüksek performansı, daha uzun pil ömrüyle tamamlamış oluyor.

Tasarım ve Dayanıklılık

Tasarım konusuna geldiğimizde Galaxy S9’un Galaxy S8 ile benzerliği nedeni ile çok fazla eleştiri aldığını görüyoruz. Galaxy S10 ile serinin belki de en büyük tasarım değişikliğini sağlayan modeli. Artık fiziksel bir parmak izi tarayıcı ya da kalın ekran çerçeveleri yok. Yalnızca cam ön ve arka panel, metal çerçeveler ve şıklık var. Dolayısı ile Galaxy S10, Galaxy S9’u tasarım noktasında bariz bir farkla yeniyor. Dayanıklılık noktasında ise iki cihazı birbirinden ayırmak neredeyse imkansız.

Ekran

Ekran konusunda her iki cihazın da mükemmele yakın sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Fakat Galaxy S10, neredeyse aynı boyutta bir kasaya 6.1 inç büyüklüğünde bir ekran sığdırarak farkını ortaya koyuyor. Bununla birlikte Galaxy S10’da bulunan HDR10+ ekran teknolojisi, görüntülerin çok daha canlı, çok daha parlak ve çok daha doğru renklerde olmasını sağlıyor. Yine de Galaxy S9’da bulunan ekranın da akıllı telefon pazarındaki en iyi ekranlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Kamera

Bu kategori, iki cihaz arasındaki en büyük gelişmelerden birine sahne oldu. Galaxy S10’da da Galaxy S9’da bulunan değişken diyafram açıklığına sahip 12MP’lik bir kamera bulunuyor. Fakat bu kamerayı 123 derece geniş açı fotoğraflar çekebilen 16MP’lik ikinci bir kamera ve 2x optik yakınlaştırma sunan 12MP’lik üçüncü bir kamera destekliyor. Böylece tıpkı bir profesyonel fotoğraf makinesi gibi tek bir cihazla hem geniş açı fotoğrafları hem de yakınlaştırılmış fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca Galaxy S9’un 8MP’lik ön kamerası, Galaxy S10’da 4K video kaydı yeteneğine sahip 10MP’lik bir kameraya yükseltilmiş durumda.

Yazılım ve Güncelleme

Galaxy S10 kutudan Android Pie ile çıkacak. Fakat Galaxy S9 da kısa süre önce Android Pie güncellemesini aldı. Buradaki fark, Galaxy S9 bir, Galaxy S10 ise iki büyük Android güncellemesi daha alacak. Ayrıca Samsung’un yazılım güncellemeleri konusunda önceliği Galaxy S10 olacaktır. Yani şu an için aynı yazılıma sahip olsalar da uzun vadede Galaxy S10 bir adım öne geçiyor.

Spesifik Özellikler

Galaxy S10, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile Galaxy S9’un fiziksel parmak izi tarayıcısını geride bırakıyor. Ayrıca Wi-Fi 6 standardını destekleyen ilk telefon olan Galaxy S10, çok daha hızlı bir kablosuz bağlantı vadediyor. LTE noktasına baktığımızda ise Galaxy S10, 2.0Gbps veri hızını destekliyor.

Kazanan: Galaxy S10

Galaxy S10, neredeyse tüm alanlarda Galaxy S9’u geride bırakmayı başarıyor. Bunun sürpriz bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz. Fakat buradaki kritik nokta, Galaxy S10’un fiyat noktasında da Galaxy S9’un üzerinde yer almaması. Ülkemizdeki ekonomik durum nedeni ile fiyat noktasında bir fark varmış gibi görünebilir fakat Galaxy S10, getirdiği onca yenilik ve dolar kurunun tüm bu artışına rağmen oldukça uygun fiyatlı olarak satışa sunuluyor.