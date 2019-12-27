Samsung Galaxy S11'in Arka Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung’un şubat ayının başlarında tanıtacağı düşünülen amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S11’in arka kamera tasarımının görselleri ortaya çıktı. Yayınlanan görsellere göre Samsung’un yeni akıllı telefonunda dört kamera yer alacak.

Dünyanın en çok akıllı telefon satışını gerçekleştiren akıllı telefon üreticisi Samsung’un yeni nesil amiral gemisi telefonu Galaxy S11 ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

OnLeaks adlı Twitter hesabı, Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonuyla ilgili bazı görseller paylaştı. Kullanıcının paylaştığı görsellerden bir tanesi de akıllı telefonun kamerasıyla ilgiliydi.

Galaxy S11 kamera tasarımı nasıl olacak?

Görselde iddia edildiği üzere Galaxy S11, dört adet kamerayla geliyor. Bunlardan üç tanesi sol taraftayken bir tanesi, sağ tarafta bulunuyor ve hemen altında da LED flaş yer alıyor. Telefonun oldukça sık konuşulan 108 MP değerindeki ana kamerası, sol tarafta ortada konumlandırılmış. Huawei P40’ta görülene benzer bir periskop sistemi kullanılan 5x yakınlaştırma kamerası ise sol tarafta en altta yer alıyor. Sol taraftaki en üst kamera, ultra geniş açılı sensörken sağ tarafta yer alan ise Time-of-Flight derinlik sensörü.

Samsung Galaxy S11 serisiyle ilgili ortaya atılan iddialardan bir tanesi de sadece detaylı fotoğraflar çekecek olması değil, ayrıca periskop kamera ile yazılım gücünü kullanarak 5x yakınlaştırmanın çok üstünde oldukça net fotoğraflar çekebilecek olması. Cihazda yer alacağı iddia edilen bir diğer özellik de Snapdragon 865 işlemcisinden güç alarak yapabileceği 8K video kaydı.

Telefonla ilgili ortaya çıkan ilk görsellerde telefonun arka tarafta yer alacak olan kameralarının oldukça tuhaf bir tasarıma sahip olduğu görülmüştü ancak daha sonra o görsellerin ilk prototiplere ait olduğu ortaya çıkmıştı. Telefonda yer alacağı iddia edilen yeni kamera tasarımı ise oldukça şık duruyor diyebiliriz. Peki siz bu kamera tasarımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.