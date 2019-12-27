İddia: Galaxy S11'in Tanıtılacağı Tarih Bellli Oldu

Samsung, her yıl olduğu gibi 2020 yılında da ilk amiral gemisi olarak yeni nesil Galaxy S serisi cihazlarını piyasaya sürecek. Galaxy S20 olarak tanıtılacağı iddia edilen Galaxy S11 ve ikinci nesil katlanabilir telefon Galaxy Fold 2'nin tanıtım tarihinin belli olduğu iddia edildi.

Samsung'un yeni Galaxy S serisi akıllı telefonunu beklenenden erken tanıtacağı haberleri hemen her yıl çıkıyor. Gelen bilgiler, bu yıl da Samsung'un Galaxy S11 serisini beklenenden erken tanıtacağını söylüyor. Ancak sanıldığı kadar erken değil.

Girafa'nın kaynaklarına göre Samsung’un 2020 yılında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliği, 11 Şubat'ta San Francisco'da gerçekleştirilecek. Bu da Galaxy S11'in MWC 2020'den iki hafta önce tanıtılacağı anlamına geliyor ki bu, Samsung'un genelde tercih ettiği bir durum değil.

Samsung Galaxy S11'in 11 Şubat'ta tanıtılacağı iddia edildi

Ortaya atılan yeni bir iddia, Samsung'un yeni nesil Galaxy S serisi amiral gemisi telefonunun Galaxy S11 yerine Galaxy S20 olarak adlandırılacağını öne sürüyordu. Galaxy S11 veya Galaxy S20'nin 3 yeni modelle ortaya çıkması bekleniyor. Eğer yeni telefonlar Galaxy S20 adıyla gelirse, uzun yıllar sonra markanın isimlendirmede gerçekleştirdiği önemli bir yeniliğe şahit olacağız.

Diğer yandan Galaxy Fold 2 de tanıtımın en önemli parçalarından biri olabilir. Yeni katlanabilir telefonun dikey katlanan bir tarzla geleceği ve ekranında esnek plastik yerine cam koruyucu bir tabakaya sahip olduğu söyleniyor.

Galaxy Buds 2 gibi kulaklıklar da beklenen diğer duyurular arasında. Yine de Samsung'un yeni nesil amiral gemisi ürünlerini ne zaman tanıtacağını ancak ve ancak Samsung'un basın davetiyeleri yayınlandığında öğreneceğiz.