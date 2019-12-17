Samsung Galaxy S11, iPhone 11 Pro'dan Daha Güçlü Olabilir

Teknoloji dünyasını nefesini tuttu, Samsung Galaxy S11’i bekliyor. Önümüzdeki yılın en iddialı amiral gemisi modellerinden biri olacak olan cihaz, Apple’ın iPhone 11 Pro’suna rakip olacak. Peki, daha güçlü olacak mı? Snapdragon 865’in performansı göz önüne alındığında, bu gayet mümkün görünüyor.

Geride bıraktığımız gün sizinle paylaştığımız haberde, Qualcomm Snapdragon 865’in Apple A13’e kıyasla CPU tarafında çok daha iyi performans gösterdiğini belirtmiştik. Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S11, büyük bir ihtimalle şubat ayında tanıtılacak. Galaxy S11'in, Samsung'un kendi Exynos yonga setini kullanmadığı bazı ülkelerde Snapdragon 865 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. Örneğin; ABD'de, Galaxy S10 serisi Snapdragon 855'e sahipti. Benzer şekilde Galaxy S9 serisi de Snapdragon 845 kullanıyordu.

Snapdragon 865, 2020'de çoğu Android amiral gemisi telefonun kalbinde olacak. Şu ana kadarki performans kıyaslama testleri, 865’in bazı noktalarda iPhone 11 serisinde bulunan A13 Bionic yonga setine üstünlük sağladığını gösterdi. 865’in A13’e göre daha yeni bir işlemci olduğunu düşünerek, bu sonuca şaşırmayabilirsiniz; ancak geçen yıl Snapdragon 855 ve A12 arasındaki farkı aklınıza getirdiğinizde, bu önemli bir kırılmaya işaret ediyor.

Speed ​​Test G'ye göre Apple A12'den A13'e performans artışı yüzde 5'ten az. Snapdragon 865’in selefine göre performans artışı ise yüzde 20 dolaylarında. Tüm bu veriler, Samsung Galaxy S11’in iPhone 11 Pro’dan daha güçlü olabileceğine işaret ediyor. Haliyle bu da Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisine dair beklentileri de bir hayli artırıyor.

Qualcomm Referans Cihazı'nın (QRD) aldığı Geekbench skoru:

Geekbench 5 testine sokulan Snapdragon 865 tabanlı Qualcomm Referans Cihazı (QRD) çok çekirdeklide 3.450 puan alarak, 3.337 puanlı iPhone 11 Pro Max’i geçmeyi başardı. Bununla birlikte, her iki cihazın tek çekirdekli skorları, bizlere farklı bir hikaye anlatıyor. iPhone 11 Pro Max’in 1331 puanına karşılık 931 puan alan Qualcomm’un referans cihazı, mobil web tarama gibi nispeten basit görevlerde Apple’ın gerisinde kaldı; ancak çok çekirdekli işlemlerin günümüz amiral gemilerinde çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.

2020'de Android telefonlardan çok daha güçlü grafikler ve Yapay Zeka (AI) performansı bekleniyor. Çok çekirdekli işlemciler tarafından yürütülen bu ağır işler, Apple’ın yeni amiral gemisini yakalaması açısından çok önemli. Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga seti, Samsung Galaxy S11'de olmasını beklediğimiz şeylerden sadece bir tanesi. 108MP çözünürlükte yeni ve farklı bir sensöre ev sahipliği yapması beklenen cihaz, Plus versiyonunda 5.000mAh gücünde bir batarya sunabilir. Henüz resmiyet kazanmamasına rağmen Galaxy S11’in 18 Şubat’ta San Francisco’da düzenlenecek olan Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.