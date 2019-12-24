Galaxy S11'in Nasıl Göründüğüne Dair Görüntü Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni Galaxy S11 akıllı telefon modelinin nasıl göründüğüne dair yeni bilgiler internete yayıldı. Twitter'dan yayılan fotoğraflarda telefonun ön panelinin neye benzediği görülüyor.

Samsung, yeni yılda tasarım dilini tamamen değiştirmeyecek gibi göründüğü için yeni Galaxy S11 akıllı telefonunun neye benzediğine dair bir fikir oluşmuştu ancak sosyal medyada yayılan yeni bir fotoğraf ile birlikte cihazın nasıl göründüğüne ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Ice Universe tarafından Twitter'da yayınlanan fotoğraflarda, yeni cihazın ön paneli görülüyor.

Ön panelin telefonun gerçek tasarımına yakın olduğu belirtilirken Galaxy S11'in üst ve alt kısmının iyimser tahminlerle bu şekilde oluşturulduğu kaydediliyor. Ön panelin koruyucu film değil, koruyucu filmler için referans olduğu belirtilirken çerçevenin ve kamera deliğinin de daha küçük olduğu görülüyor. Bu tasarım, Samsung'un aynı boyuttaki gövde üzerinde daha fazla ekran kullanma eğiliminin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

İşte Samsung Galaxy S11'e ait olduğu söylenen görüntüler:

Samsung'un yeni cihazının ekrana gömülü kameraya sahip olmayacağı tahmin ediliyor ancak şirketin bunu gündemine aldığı da belirtiliyor. Yeni cihazda, büyük kamera geliştirmeleri ve 120 Hz'lik yenileme hızı olacak.

Samsung Galaxy S11'in ne zaman piyasaya sürüleceğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor ancak Samsung'un her yıl olduğu gibi şubat ya da mart ayında modeli tanıtması ve satışa sunması bekleniyor. Cihazın ABD ve Avrupa’da başlangıç fiyatı 1.000 dolar civarında olabilir. Türkiye'de ise aynı modelin 1.250 dolar civarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy S11 ailesindeki akıllı telefonların üç farklı boyda ve toplam beş farklı varyantla geleceği iddia edilirken bütün modellerde 5G desteği olacağı belirtiliyor. 5 varyant da kıvrımlı kenar ekranlar yer alacak yani Galaxy S10e tarzı düz paneller artık kullanılmayacak.